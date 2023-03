Noch ein Sieg bis zum Titel

Mannheim. Den Jungadlern Mannheim fehlt in der U 20 DNL Division I nur noch einen Sieg zum Titel. Der Eishockey-Nachwuchs gewann am Sonntag Spiel zwei der Play-off-Finalserie gegen die Kölner Junghaie in Köln mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2), nachdem sie am Vortag Spiel eins in Mannheim mit 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) nach Verlängerung gewonnen hatten. Am kommenden Samstag (16.45 Uhr/ SAP Arena, Nebenhalle Süd) steigt Spiel drei der „Best-of-five“-Serie in Mannheim.

In Köln trafen Fabiano Benz (32.), Maurice Hildebrand (35.) und Lua Niehus (58.) für die Jungadler, während Edwin Tropmann (48.) und Matthias Pischoff (59.) für Köln einnetzten. Am Samstag in Mannheim brachten Robin Rieke (9.) und Edwin Tropmann (10.) Köln mit 2:0 in Front. Kevin Bicker (15.) und Maurice Hildebrand (19.) glichen zum 2:2 aus. Kevin Niedenz (21.) traf zum 3:2 für Köln, doch Bicker egalisierte zum 3:3 (30.). Linus Brandl (41.) und Bicker (44.) sorgten für eine 5:3-Führung, aber Köln erzwang durch Matthias Pischoff (46.) und Benjamin Forsbach (50.) die Verlängerung. Dort traf Paul Mayer nach nur 23 Sekunden zum umjubelten Mannheimer 6:5 (61.)-Sieg.

Die U 17 der Jungadler schaffte mit Heimsiegen gegen Krefeld (6:0 und 6:4) den Sprung ins DM-Endturnier in Dresden (1./2. April), während die U 15 in Düsseldorf ihren Meistertitel verteidigte. and