Adler Mannheim verlieren gegen Köln in der Overtime

Mannheim. In der Verlängerung haben die Adler Mannheim am Sonntagabend Spiel drei der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 2:3 (0:0/1:2/1:0/0:0/0:1). In der Best-of-Seven-Serie steht es jetzt 2:1 für die Haie, die damit nur noch zwei Siege zum Einzug ins Halbfinale benötigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem kampfbetonten ersten Drittel übernahmen die Adler im zweiten Abschnitt die Spielhoheit. Tyler Gaudet erzielte die 1:0-Führung in der 22. Minute im Powerplay. Danach drängte Mannheim auf das zweite Tor, fing sich aber den Ausgleich: Mark Olver nutzte eine Kölner Überzahl zum überraschenden 1:1 (32.). Nick Bailen erhöhte nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr-Abwehr sogar auf 2:1 für die Haie (36.). 77 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Matthias Plachta im Sechs gegen Vier zum 2:2-Ausgleich (59.). Das 3:2-Siegtor für Köln in der Over-Time, in der die Adler phasenweise drückend überlegen waren, erzielte David McIntyre (87.).

Spiel vier in der Playoff-Serie zwischen den Adlern und den Haien steigt am Dienstagabend (19:30 Uhr) in der Kölner Lanxess Arena. Das fünfte Spiel steht am Freitagabend (19:30 Uhr) in Mannheim an.

Die Partie zum Nachlesen