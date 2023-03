Jungadler im Finale

Mannheim. Im fünften Spiel der U 20 Division I Play-off-Halbfinalserie „Best of five“ zwischen den Jungadlern Mannheim und dem ESV Kaufbeuren bejubelten am Dienstagabend die Jungadler einen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Heimsieg.

Im zweiten Drittel brachte Paul Mayer die Jungadler mit 1:0 (28.) in Führung, während Jungadler-Torwart Julius Schulte einen Penalty für den ESVK entschärfte (37.). Im Schlussabschnitt traf Nikita Tschwanow zum 2:0 (45.) und Kevin Bicker erhöhte auf 3:0 (60.). Die Jungadler zogen damit in die Play-off- Finalserie (Best of five) gegen die Kölner Junghaie ein, die am Samstag (16.45 Uhr/Nebenhalle Süd) in Mannheim beginnt. and