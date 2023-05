Neckarauer Comeback

Mannheim. Fußball-Verbandsligist VfL Kurpfalz Neckarau hat zwei neue Interimstrainer: Feytullah Genc und Bernd Wigand, die das Team zusammen mit Richard Wagner 2022 zum Aufstieg führten und danach den Verein verließen, leiten ab sofort die Übungseinheiten beim designierten Absteiger. „Das ist erst einmal auf freundschaftlicher Basis“, sagte Genc. „Wir möchten dem neuen Spielausschuss um Jochen Kramlinger helfen, damit der Club in der kommenden Landesligasaison eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringt. Der VfL Kurpfalz liegt uns einfach am Herzen.“ Sowohl Genc als auch Wigand sind in Spielergespräche für die nächste Runde eingebunden. bol

