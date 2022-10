Nach Derby-Sieg wieder Spitze

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim die Tabellenführung zurückerobert. Fortuna Heddesheim half den Rasenspielern dabei mit einem 3:1-Sieg über den FC Zuzenhausen. Der SV Waldhof II musste sich in Weinheim mit einem Punkt begnügen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckarau – VfR Mannheim 0:3

Volkan Glatt zeigte sich nach dem Auswärtssieg seines VfR und der Rückeroberung von Platz eins erleichtert. „Dieser Sieg in Neckarau war letztlich harte Arbeit. Wir wussten definitiv, was auf uns zukommen würde – und zwar ein sehr tief stehender Gegner. Aber die Mannschaft hat nie die Geduld verloren und dann das Spiel spät entschieden.“ Die Taktik der Neckarauer, den VfR kommen zu lassen, funktionierte bis zur 76. Minute. „Dann haben wir bei einem Angriff nicht gut ausgesehen und das 0:1 bekommen“, sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou. Blerton Muca traf zur Führung für den VfR, der kurz danach ein Missverständnis des Aufsteigers ausnutzte und durch Ayhan Sabah auf 2:0 (77.) erhöhte. In der Nachspielzeit legte Furkan Cevik noch das 3:0 (90+2) nach.

„Aber dennoch ein großes Lob an meine Mannschaft, sie hat das sehr gut gemacht“, sagte Volkan Glatt, während Lacky Paschaloglou befand: „Wir haben uns gegen den Top-Favoriten VfR Mannheim sehr gut verkauft. Letztlich ist es aber schon ein bisschen ärgerlich, das wir den einen Punkt, der durchaus drin möglich gewesen ist, nicht holen konnten.“ Der Neckarauer Teamchef erklärte: „Ab der nächsten Woche geht es für uns gegen Gegner, gegen die wir nun Zähler holen müssen.“ vfl

Heddesheim – Zuzenhausen 3:1

Mehr zum Thema Verbandsliga VfR nur Remis gegen Bruchsal Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Verbandsliga Tee-Treff als feste Konstante Mehr erfahren Fußball Heddesheim rettet Sieg Mehr erfahren

Die Fortuna ging gegen den als Tabellenersten gekommenen FC Zuzenhausen als Außenseiter in die Begegnung. Doch nach den starken Leistungen in den vergangenen Wochen witterte das Team von Trainer Steffen Kohl seine Chance. Andreas Lerchl schoss die Heddesheimer nach einer Viertelstunde mit einem tollen Distanzschuss mit 1:0 (15.) in Font. „Danach haben wir es versäumt, das 2:0 zu machen“, sagte Kohl. Nach der Pause drückte Zuzenhausen. „Die müssen eigentlich das 1:1 machen“, so Kohl. Doch der Heddesheimer Cihad Ilhan (85.) erhöhte auf 2:0.

Die Kraichgauer verkürzten in der Nachspielzeit auf 2:1 durch Arnold Luck. Doch mit einem Konter machte die Fortuna dann den Deckel drauf. Fabio Lo Porto erzielte das 3:1 (90.+3). Es war der vierte Sieg in Folge für die Heddesheimer. fvh

TSG Weinheim – Waldhof II 3:3

Dass die Waldhöfer U 23 zumindest einen Punkt von ihrem Gastspiel in Weinheim mitnahm, zeichnete sich in der ersten Halbzeit nicht ab. „Die Anfangsphase haben wir total verschlafen und den Kampf nicht angenommen“, monierte Trainer Nico Seegert. Die Mannschaft steigerte sich erst nach dem Weinheimer 2:1 durch Yannick Schneider (22.). Das erste Tor der TSG zum 1:0 hatte Ole Gärtner schon in der 7. Minute erzielt. „Bei beiden Treffern haben wir brutal gepennt, unser Zweikampfverhalten war einfach schlecht“, legte Seegert nach. Aber verlassen konnte er sich vor der Pause auf zwei Kunstschützen. Kelmend Azizi (17.) und Marc Barisic (42.) verwandelten zwei Freistöße jeweils zum Ausgleich von 1:1 und 2:2.

„Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, anders aufzutreten“, sah Seegert, wie sich das Spiel nun mehr in die Weinheimer Hälfte verlagerte. Als Leo Wemhoener nach Patrick Hockers Vorarbeit im Strafraum nur durch ein Foul gebremst werden konnte, gab es einen Strafstoß, den Kapitän Azizi zum 3:2 verwandelte (51.). Beim 3:3-Ausgleich drei Minuten vor dem Ende profitierte Schütze Nick Huller von der Tatsache, dass der SVW-Keeper bei einem harmlosen Rückpass ausrutschte (87.). rod