VfR nur Remis gegen Bruchsal

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat sich der FC Zuzenhausen die Tabellenführung erobert. Der bisherige Spitzenreiter VfR Mannheim kam zu Hause gegen den 1. FC Bruchsal nicht über ein 1:1 hinaus und verlor so zwei Zähler.

Kelmend Azizi traf für den SVW II entscheidend vom Punkt. © Berno Nix

VfR Mannheim – Bruchsal 1:1 (1:1)

Die 150 Zuschauer im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion sahen eine temporeiche Begegnung. Nach einer Viertelstunde tankte sich VfR-Akteur Dennis Lodato durch und legte die Kugel von der Grundlinie in den Rückraum auf Fabian Czaker ab. Der bullige Mittelstürmer vollstreckte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung der Platzherren (12.). Jan Malsam war es, der zum 1:1 (32.) traf. Bruchsal kam im zweiten Durchgang nur noch selten gefährlich vor das Mannheimer Tor, allerdings verbuchten die Barockstädter eine Viertelstunde vor Abpfiff der Begegnung eine große Chance für sich. Malsam schoss frei daneben (75.), es blieb beim Unentschieden. vfr

Waldhof II – Gommersdorf 1:0

Das Spiel des SV Waldhof II gegen den VfR Gommersdorf nahm ein unschönes Ende. Gästeakteur Julian Henning schubste Emre Solak ohne Chance, den Ball zu spielen, in die Auswechselbank. Der Waldhöfer landete mit dem Gesicht auf der Einfassung und verletzte sich am Kinn. Statt eines Platzverweises kam der Sünder mit der Gelben Karte davon. „Wir hätten hier schon schnell hoch führen können“, musste SVW-Coach Nico Seegert hilflos zusehen, wie Wemhoner (4., 32.), Kelmend Azizi (10., 38.) und Changjae Lee (10., 41.) entweder an VfR-Keeper Nils Leidenberger scheiterten oder zu ungenau zielten. So entschied ein berechtigter Foulelfmeter, den Alexander Beck an Patrick Hocker verschuldet hatte, das Spiel für die Waldhof-Elf. Kelmend Azizi verwandelte sicher (58.). rod

Eppingen – Heddesheim 1:2

„Wir hatten eine starke erste Halbzeit, waren im zweiten Durchgang nicht gut. Aber auch dank Torwart Dennis Broll haben wir den Sieg geholt“, sagte der Heddesheimer Coach Steffen Kohl nach dem Auswärtscoup seiner Mannschaft in Eppingen. Nach Flanke von Fabian Lorenz erzielte Luca Sterzing mit einer Direktabnahme das 1:0 für die Fortuna (29.). Dann verwandelte Andreas Adamek einen Handelfmeter zum 2:0 (34.). Vor 120 Zuschauern dominierte dann aber Eppingen den zweiten Durchgang und kam durch den Treffer von Edrissa Nyassi zum 1:2-Anschluss. In der Schlussphase wurde Broll zum Fels in der Brandung für Heddesheim. fvh

Langensteinbach – Neckarau 3:3

„Die Enttäuschung ist riesig“, sagte Teammanager Lacky Paschaloglou nach dem Remis beim Schlusslicht. „Wir waren die bessere Mannschaft, schießen drei Tore, kriegen aber völlig unnötige Gegentreffer“, schimpfte Paschaloglou. Dreimal (27., 43., 62.) gerieten die Neckarauer in Rückstand. Julian Reinmuth (38.), Niko Paschaloglou (61.) und Samed Mollamehmetoglu (76.) gelang jeweils der Ausgleich. vfl