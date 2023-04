MHC-Frauen hoffen auf Revanche

Mannheim. Von Karfreitag bis Ostermontag sind die Damen des Mannheimer HC in Wettingen (Schweiz) bei der EuroHockey Club Trophy gefordert. Die Mannheimerinnen haben sich als deutscher Vizemeister 2022 erneut für den zweithöchsten Europapokal-Wettbewerb qualifiziert. „Wir werden dort vier Spiele in vier Tagen spielen, was ziemlich knackig ist“, sagt MHC-Coach Nicklas Benecke. „Letztlich wird es erst mal darum gehen, das Finale zu erreichen“, will Benecke mit seinem Team wie im vergangenen Jahr im Endspiel stehen.

Dafür muss der MHC die Gruppe B gewinnen, in der die Blau-Weiß-Roten am Karfreitag (15.30 Uhr) gegen den französischen Meister Iris Hockey Lambersart ins Turnier starten. Am Karsamstag (14.30 Uhr) wartet dann im Anschluss der englische Vertreter Hampstead & Westminster HC auf die Mannheimerinnen. Am Ostersonntag (16.45 Uhr) trifft der MHC zum Vorundenabschluss auf den Ausrichter und Schweizer Serienmeister HC Rotweiss Wettingen.

Als stärksten Gegner im Kampf um den Gruppensieg sieht der MHC-Coach den englischen Vizemeister an. „Das wird gegen Hampstead & Westminster eine schwere Nummer, ist aber trotzdem machbar“, sagt Benecke, der im Fall einer erneuten Endspielteilnahme am Ostermontag (15.15 Uhr) mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Finalneuauflage gegen die KHC Dragons aus Brasschaat (Belgien) rechnet. Der KHC ist als als Titelverteidiger der klare Favorit in der Gruppe A, in der auch der HF Lorenzoni (Italien), der MSC Sumchanka (Ukraine) und der HC 1972 Rakovnik (Tschechien) um den Gruppensieg spielen.

„Das würde natürlich ein sehr spannendes Finale und diesmal wollen wir dann zuschlagen“, denkt Benecke an die knappe 0:1-Niederlage gegen die Dragons zurück, als sich beide Teams im Vorjahr im italienischen Cernusco sul Naviglio gegenüberstanden. Die Spiele der EuroHockey Club Trophy 2023 gibt es nach einmaliger Registrierung als Livestream auf der Internetplattform www.eurohockeytv.org.

Talente im Nationaltrikot

Auf Lisa Mayerhöfer (verletzt) und Tessa von Velsen (im Europacup nicht spielberechtigt) wird Benecke ebenso verzichten müssen wie auf die drei U 18-Nationalspielerinnen Laura Schubert, Julie Pieper und Carolin Seidel, die in Leuven (Belgien) mit den deutschen U-18-Juniorinnen ein Osterturnier spielen.

Auch Emil Gomes (TSV Mannheim Hockey) und Lenn Hoffmann (MHC) reisen am Wochenende mit den deutschen U-18-Junioren zum Turnier nach Leuven. Zudem veranstalten die deutschen U-16-Teams Osterturniere in Aachen. Bei den deutschen U-16-Juniorinnen ist Alexine Matthysen (MHC) mit dabei und bei den U-16-Junioren Leonardo Balke (TSVMH), Mathis Koppenhöfer, Timo Schreiner und Carl von Strantz (alle MHC).