Mannheimer Waldhof-Coach Neidhart: Kein Groll gegen RW Essen

Seit Christian Neidhart wieder in der 3. Liga auf der Trainerbank sitzt, hat er in Diensten des SV Waldhof schon einige Begegnungen mit der eigenen Vergangenheit erleben dürfen. Erst ging es zu seinem langjährigen Ex-Club SV Meppen, vor drei Wochen war der 54-Jährige dann in seiner Heimat Osnabrück zu Gast. Vor der am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) anstehenden Partie gegen Rot-Weiss Essen

...