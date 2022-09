Erster Rückschlag für Türkspor

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim mit dem 2:4 (1:1) zu Hause gegen den FV Nußloch die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team des Trainerduos Feytullah Genc und Bernd Wigand bleibt weiter Tabellenführer, ist jetzt aber punktgleich mit dem Zweiten ASV Eppelheim (beide 15 Punkte).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben das Spiel gut begonnen. In den ersten 20 Minuten waren wir sehr gut und kommen auch verdient zur Führung“, sagte Genc. Kadir Seker erzielte das 1:0 (9.) und hatte dann noch die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Sein Schuss aus kurzer Distanz wurde vom Nußlocher Torwart aber pariert. Ab Mitte der ersten Hälfte kam Nußloch dann besser ins Spiel und zum Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Nojus Zigmantavicius zum 1:1.

„Anfangs der zweiten Halbzeit haben wir dann die Führung auf dem Fuß. Nach Abstimmungsprobleme reagiert Erdem am schnellsten, scheitert aber wieder am Nußlocher Torwart“, ärgerte sich Genc, denn im Gegenzug gelang Daniel Herm das 2:1 (48.) für Nußloch. Oguzhan Yildirim vergab aus kurzer Distanz die Chance zum 2:2 für Türkspor. Nach einem Konter erziele Emre Büyükakpinar das 3:1 (55.) für Nußloch. Weil der FV-Keeper einen weiteren Distanzschuss nicht festhalten konnte, gelang Can Aydingülü das 2:3 (65.), doch David Reitarow machte mit einem weiteren Kontertor zum 4:2 (75.) alles klar für Nußloch. „Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit nach Ballverlusten nicht gut gearbeitet und sind die Wege nicht gegangen“, befand Genc nach der Niederlage.

Horrenberg – Viernheim 1:2 (0:1)

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Türkspors fünfter Sieg Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-B-Liga Riedrode II baut Tabellenführung aus Mehr erfahren Fußball-Landesliga Türkspor reitet die Welle Mehr erfahren

Die Südhessen feierten den zweiten Saisonsieg – und der war auch hochverdient. Daniel Herbel erzielte kurz vor der Pause die Viernheimer Führung (42.), die Robin Wenzel für die Platzherren mit einem Elfmeter egalisierte. Doch Brandon Wiley gelang letztlich das 2:1 (69.) für den TSV Amicitia, der den Vorsprung über die Zeit brachte. bol