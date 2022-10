Kein Sieger im Spitzenspiel

Schriesheim. Während am vergangenem Wochenende Starkregen den Spielbetrieb in den Mannheimer A-Klassen erheblich einschränkte und einige Partien sogar abgesagt werden mussten, konnte am Sonntagnachmittag der SV Schriesheim bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen den TSV Schönau zum Spitzenspiel der Kreisklasse A, Staffel II, empfangen, das mit einem leistungsgerechten 2:2 (0:0) endete.

Der Gast aus dem Mannheimer Norden kam gut in die Partie, überzeugte mit gepflegtem Kombinationsfußball und erarbeitete sich erste Torabschlüsse, die aufgrund mangelnder Präzision jedoch nicht im Gehäuse der Schriesheimer einschlugen.

Yücel allein vor Heckler

Als nach 25 Minuten Emirhan Yücel tief in der gegnerischen Hälfte das Spielgerät eroberte und frei auf den Torhüter zulief, hoffte der zahlreich angereiste Schönauer Anhang auf die Führung, doch Schriesheims Keeper Rene Hekler trennte Yücel im letzten Moment vom Ball. Wie bereits beim 2:1-Erfolg auf der Blumenau präsentierte sich Yücel als fairer Sportsmann. Trotz vorhandenem Körperkontakt ließ sich der Schönauer Spieler im gegnerischen Strafraum nicht zu Boden fallen, um einen möglichen Elfmeter herauszuholen: „Das ist einfach nicht mein Verständnis von Fußball“, erklärte Yücel den Grund, weshalb er sowohl vor zwei Wochen als auch nun in Schriesheim den Versuch unterließ, einen Foulelfmeter zu ziehen.

Das erste Tor der Begegnung fiel erst im zweiten Durchgang und war vor allem auf ein schwaches Deckungsverhalten der Schönauer zurückzuführen. Der im gegnerischen Strafraum freistehende Denny Filipic wurde mit einem präzisen Querpass bedient und konnte das Leder ohne Gegenwehr problemlos im Kasten von Noel Tack unterbringen (52.). Die Antwort der Schönauer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Daniel Nugusse mit einem Gewaltschuss aus kurzer Distanz für den Ausgleich (55.).

Urban trifft per Freistoß

Dann schlug die Stunde des Leon Urban, der mit einem bilderbuchmäßigen Freistoßtor die abermalige Führung für Schriesheim herstellte (60.): „Normalerweise bin ich ein Spieler, der die Bälle verteilt und weniger bekannt für gefährliche Distanzschüsse ist“, schmunzelte Urban über seinen sehenswerten Treffer. „Der Freistoß wurde perfekt ausgeführt“, erkannte auch Schönaus Keeper Noel Tack neidlos an.

Tack ist ein Schönauer Urgestein, der seine Juniorenlaufbahn weitestgehend beim TSV bestritt und mittlerweile wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Der 21-jährige Schlussmann versteht sich als ein spielender Torwart, der dank solider Technik und gezielten Abschlägen einen wichtigen Stellenwert im Spielaufbau seines Teams einnimmt: „In der B-Jugend war ich in der Regionalliga bei Phönix Schifferstadt aktiv und traf dort auf ein Trainerteam, das mich in diesem Bereich auf ein höheres Level hievte“, verriet Tack den Grund für seine mittlerweile ligaweit bekannten Abschläge.

Nach der erneuten Schriesheimer Führung deutete lange Zeit vieles auf eine Schönauer Niederlage hin, die aufgrund des Spielverlaufs sehr unglücklich gewesen wäre. Doch Dustin Lelek bekam kurz vor Ende der Begegnung einen zweiten Ball zu fassen und rettete dem TSV zumindest ein Remis (84.), das auch aus Sicht von Leon Urban und Noel Tack als leistungsgerecht eingestuft werden konnte.