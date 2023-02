Marc Nagel lässt sich nicht blenden

Leutershausen. Marc Nagel legt sich fest: „Das ist sicher eines der Top-Drei-Auswärtsspiele“, sagt der Trainer der SG Leutershausen mit Blick auf die anstehende Aufgabe beim VfL Pfullingen. Und wenn die Partie am Samstagabend (20 Uhr) angepfiffen wird, spielt es sicher auch keine Rolle, dass die Schwaben in der 3. Liga der Handballer zuletzt drei Mal in Folge verloren haben. „Da wird man sich sicher zusammengesetzt haben. Uns wird eine volle Halle erwarten, die ihre Mannschaft mit allem unterstützt, damit sich der Negativtrend nicht weiter fortsetzt“, ist sich Nagel sicher. Jedoch hat auch die SG Leutershausen ein Ziel: Den dritten Sieg in Folge.

Nach dem Erfolg in Baden-Baden und den zwei Punkten im ersten Heimspiel des Jahres gegen Neuhausen/Filder geht es nun zu einer der Top-Mannschaften. „Wir müssen unseren Job machen“, so Nagel vor der Partie. Eine gute Abwehr und einen strukturierten Angriff stellen, dazu möglichst wenig leichte Fehler – dann sind auch Punkte möglich. „Wenn wir die Möglichkeit bekommen, wollen wir zugreifen und die zwei Punkte mitnehmen“, sagt der SGL-Coach. Das Hinspiel ging mit 37:34 an Leutershausen. red