Käfertal/Vogelstang krönt Aufholjagd

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der SG Käfertal/Vogelstang sind mit einem knappen Sieg in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Nach dreieinhalb Stunden Spielzeit gewannen die Mannheimerinnen zu Hause gegen die SG Schefflenz-Seckach mit 8:6. „Leider mussten wir auf unsere neue Spitzenspielerin Elina Kogane verzichten, die an diesem Wochenende verhindert war“, sagte Teamsprecherin Heike Czech und ergänzte: „Auch Sabine Lehr ist krankheitsbedingt ausgefallen. Für sie ist kurzfristig Christine Klumb eingesprungen, die sehr gut gespielt hat und zur Matchwinnerin avancierte.“ Klumb gewann nicht nur das Doppel mit Czech, sondern auch alle drei Einzel und steuerte somit vier Punkte zum SG-Erfolg bei.

Fünf Siege in Folge bringen Wende

Die Partie verlief sehr ausgeglichen. Nach den Doppeln stand es 1:1 und nach der ersten Einzelrunde 3:3. Dann hatte die SG Schefflenz-Seckach ihre beste Phase und zog mit drei Siegen in Folge auf 6:3 davon. Doch die Mannheimerinnen konnten die anschließenden fünf Einzel für sich entscheiden und behielten mit 8:6 die Oberhand. „Es war ein Sieg, an den wir zwischendurch nicht mehr geglaubt hatten“, gab Czech zu. Neben Christine Klumb punkteten Melanie Pahl zweimal und Kerstin Sommer sowie Czech jeweils einmal. Am Sonntag müssen die SG-Damen bei der TTG Walldorf antreten.

In der Herren-Bezirksliga gewann die DJK Wallstadt das Mannheimer Derby zu Hause gegen die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang. Nach den Doppeln führten die favorisierten Gastgeber mit 2:1. Moritz Hardung und Fabian Kajzar besiegten Markus Gottwald/Frank Berg mit 3:0. Auch das Wallstäder Duo Patrick Frantz/Andreas gab gegen Semir Ristemoski und Siegbert Schiller keinen Satz ab. Die Käfertaler Dominik Schwarz/Christopher Mager besiegten dagegen Marin Schaal/Louis Wernz mit 3:2.

In den Einzeln ging es zunächst hin und her. Hardung gewann gegen den Käfertaler Gottwald mit 3:0. Die Wallstädter Nummer zwei verlor gegen Dominik Schwarz mit 2:3. Schaal schlug den Käfertaler Kapitän Ristemoski mit 3:1 und brachte die Heimmannschaft wieder mit 4:3 in Front.

Wallstadt bleibt ohne Verlustpunkt

Auch im hinteren Paar holten beide Teams jeweils einen Punkt. In der zweiten Einzelrunde erwischten die Wallstädter den besseren Start. Hardung und Kajzar gewannen ihre Spiele glatt mit 3:0. Mager und Berg verkürzten für Käfertal noch einmal, doch Frantz und Wernz machten den Sieg der DJK perfekt.

Die DJK Wallstadt ist nach dem dritten Erfolg in Serie mit 6:0 Punkten Spitzenreiter und muss am Freitag um 20.15 Uhr beim TTV Mühlhausen II antreten. Die DJK Käfertal/Vogelstang empfängt am Samstag, 16.30 Uhr, bei der Heimpremiere den TTV Heidelberg II.