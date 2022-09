DJK St. Pius mit Auftakt nach Maß

Mannheim. Die Tischtennis-Akteure der DJK St. Pius sind mit einem Erfolg in die neue Saison der Verbandsklasse gestartet. Die Neuhermsheimer besiegten zu Hause den VfB Mosbach-Waldstadt mit 9:2 und haben somit gleich die Tabellenführung übernommen.

„Das ist natürlich erfreulich, dass wir so gut gestartet sind“, sagte DJK-Kapitän Sebastian Tiemann. Die Mosbacher waren allerdings auch nur mit vier Spielern nach Mannheim gefahren. Drei Punkte bekam die DJK somit kampflos. Doch abgesehen davon spielten die Neuhermsheimer stark auf. Zwei Doppel entschied St. Pius gleich für sich: Tiemann und Marcus Wigand gewannen ihre Begegnung mit 3:1-Sätzen, Aaron Heinz und Ralf Günthner mussten über die volle Distanz. Ihre beiden Mosbacher Gegner legten eine 2:0-Satzführung vor, doch die Mannheimer behielten die Nerven und entschieden die drei folgenden Durchgänge für sich. Der 3:2-Satzsieg für das Duo Heinz/Günthner bedeutete eine 3:0-Führung für die DJK vor den Einzeln. Mit viel Selbstvertrauen gingen die Neuhermsheimer dort an die Arbeit. Tiemann gewann sein erstes Spiel gegen die Mosbacher Nummer zwei, Daniel Richter, mit 3:1. Marcus Wigand unterlag dem starken VfB-Spitzenspieler Tomas Koma mit 0:3.

Platz vier soll es werden

Doch in der Mitte blieben Hein und Günthner bei der DJK sehr souverän. Im hinteren Paar bekamen die Neuhermsheimer die Zähler kampflos zugesprochen, so dass St. Pius zur Halbzeit mit 8:1 führte. Dass Tiemann das Spitzenspiel gegen Koma mit 0:3 verlor, steckte die DJK gut weg. Wigand besiegte Daniel Richter mit 3:1 und machte mit dem neunten Punkt den Auftakterfolg perfekt. „Wir peilen den vierten Tabellenplatz an. Wenn es gut läuft, können wir aber sicher auch Dritter werden. Das ist schon drin“, sagte DJK-Kapitän Tiemann. Das Team von St. Pius hat nun erst einmal Pause. Das nächste Spiel bestreiten die Neuhermsheimer am Samstag, 15. Oktober, auswärts um 17 Uhr beim TTC Hockenheim.

In der Bezirksliga Nord haben die Herren der DJK Wallstadt den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Mit dem 9:2-Erfolg beim TTC Reilingen eroberte sich das Team von Kapitän Patrick Frantz die Tabellenführung zurück. Die DJK-Akteure gehen nun mit breiter Brust in das Derby am Donnerstag, 29. September, 20.15 Uhr, in eigener Halle gegen den Verbandsklassen-Absteiger DJK Käfertal-Vogelstang II.

Die Verbandsliga-Damen der DJK Käfertal-Vogelstang starten am Freitag, 20 Uhr, mit der Heimpartie gegen die SG Schefflenz/Seckach in die Runde. bol