Nach seiner schweren Knieverletzung am Sonntag vor einer Woche ist Marco Höger (Bild) am Dienstag am rechten Kreuzband operiert worden. Der Mittelfeld-Routinier des SV Waldhof postete auf seinen sozialen Kanälen bereits am Montag Bilder aus dem heimischen Garten an seinem „letzten Tag in mobiler Freiheit“ und gab am Dienstag Eindrücke von der Klinik und den Vorbereitungen zur Operation.

