Heim-Debüt und erster Fingerzeig

Mannheim. Für die Bundesliga-Baseballer der Mannheim Tornados stehen die ersten beiden Heimspiele an. Das Team von Neu-Coach Joshua Wyant trifft in einem Doubleheader am Sonntag ab 12 Uhr im Roberto-Clemente-Field auf die Stuttgart Reds. Für den neuen Trainer der Mannheimer sind die beiden Begegnungen gleich zwei Schlüsselspiele. „Wir haben die Play-offs im Blick. Und da schätze ich Stuttgart als direkten Konkurrenten ein – das sind die Partien, die wir gewinnen müssen“, sagt Wyant.

Trotz der jüngsten 4:12-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten Heidenheim Heidenköpfe blickt der Tornados-Coach zuversichtlich auf die beiden ersten Heimspiele. „Unser Pitching hat gegen den Favoriten lange gut funktioniert. Und auch am Schlag waren wir gut“, sagt Wyant, der für die Partien gegen Stuttgart voraussichtlich auf sein komplettes Personal zurückgreifen kann.

Neu in der Bundesliga ist, dass bei einem Doubleheader, also bei zwei Spielen an einem Tag, die Spielzeit je Begegnung auf sieben statt neun Abschnitte begrenzt wird. „Ich persönlich mag es lieber, wenn an einem Tag ein Baseballspiel über neun Abschnitte geht. Das fühlt sich irgendwie normal an“, sagt Wyant. „Aber ich kann die Liga auch verstehen. Wenn man zwei Spiele an einem Tag über neun Innings absolviert, dann ist das doch sehr lange – für die Spieler wie auch für die Zuschauer“, so der Coach weiter. bol