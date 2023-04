Tornados starten mit Niederlage

Heidenheim. Die Mannheim Tornados sind mit einer Niederlage in die neue Baseball-Saison gestartet. Die Wirbelwinde verloren das Eröffnungsspiel am Freitag bei den Heidenheim Heideköpfe mit 4:12. Das für Samstag geplante zweite Spiel fiel aus. Dauerregen hatte den Rasen unbespielbar gemacht. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Ich bin trotz der Niederlage ganz zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft“, sagte der neue Mannheimer Coach Joshua Wyant nach dem Auftakt. Die Tornados, die in der vergangenen Saison lange um den Ligaverbleib bangen mussten, haben sich im Frühjahr neu aufgestellt. Wyant hat Verantwortung als Spielertrainer übernommen.

Die Heidenheim Heideköpfe gelten dagegen auch in dieser Spielzeit als Titelaspirant. „Unser Pitching hat sechs Abschnitte lang gut funktioniert. Ausschlaggebend war dann der Homerun der Heidenheimer im siebten Inning. Das war spielentscheidend“, befand Wyant.

Ausgleich im sechsten Inning

Bei den Mannheimern war Neuzugang Andrius Stravinskas der Startwerfer. Der Litauer erlaubte drei Hits, drei Runs und sechs Walks in vier Innings. Rex Helmig löste Stravinskas dann ab. „Im Angriff waren wir solide“, sagte Wyant. Moritz Höhlen zeichnete in der Offensive mit seinen Schlägen für drei Punkte der Mannheimer verantwortlich, Luis Diaz hatte zwei Hits.

Die Tornados glichen im sechsten Inning einen 2:4-Rückstand aus. Knackpunkt war dann aber der Homerun des Heidenheimers Simon Liedtke, der den Heideköpfen drei Punkte und eine 7:4 (7.)-Führung bescherte. Im achten Inning legte Heidenheim noch fünf Punkte zum 12:4-Endstand nach.

„Wir spielen am kommenden Sonntag zweimal gegen die Stuttgart Reds. Das sind wichtigere Spiele gegen einen direkten Konkurrenten um den Einzug in die Play-offs. Die würde ich gerne beide gewinnen“, machte Tornados-Coach Wyant klar. „Die Werfer haben einen guten ersten Eindruck gemacht. Ich denke auch in der Offensive können wir es mit den Stuttgartern aufnehmen“, meint der Coach. bol