Heidemann nimmt sich viel vor

Viernheim. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Am Samstag steigt ab 9 Uhr die 38. Auflage des Viernheimer V-Card-Triathlon über die Olympische Distanz. 700 Athletinnen und Athleten werden erwartet. Die Vorjahressiegerin Kathrin Halter (SV Nikar Heidelberg-xtrasports) hat wieder gemeldet und will sich die Gesamtwertung im BASF Triathlon-Cup Rhein Neckar 2022 sichern. Der Gewinner bei den Herren von 2021, Mika Noodt, steht nicht auf der Startliste. Somit gehen bei den Männern der Vorjahreszweite Malte Plappert (TriTeam Heuchelberg) als Favoriten in den Wettkampf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Frauen hat sich eine Lokalmatadorin sicherlich sehr viel vorgenommen: Nina Heidemann vom V-Card-Triathlon TSV Amicitia Viernheim gewann Ende Mai den Wettkampf im pfälzischen Mußbach. Die Bundesliga-Starterin der Südhessen feierte damals einen Start-Ziel-Sieg. Gerade auf der Heimstrecke will die 22-Jährige, die im vergangenen Jahr auf der Kurzdistanz in Bremen Deutsche Meisterin wurde, noch einmal ganz vorne angreifen. Das Besondere für die Viernheimerin, die bereits im Alter von acht Jahren mit dem Triathlon begann, ist, dass am Samstag auch ihre zwei Jahre jüngere Schwester Kim und ihre Mutter und Trainerin Silke Heidemann starten.

In der Gesamtwertung der Frauen liegt vor dem abschließenden Wettkampf derzeit Kathrin Halter (2862 Punkte) vor Katharina Grabinger (Team Nikar Heidelberg, 2848) und Eleisa Haag (SV Würzburg Triathlon 2830) vorne. Bei den Männern steht nach vier von fünf Triathlons Julian Erhardt mit 2988 Punkten vorne. Zweiter ist Tom Holzmann (2913) von der LLG Wonnegau und Dritter ist Oliver Fischer (2819) vom Team Nikar Heidelberg. Neben dem 38. Viernheimer V-Card-Sprint-Triathlon finden am Samstag auch der 18. V-Card Nachwuchstriathlon sowie die Deutschen Meisterschaften im Para-Triathlon über die Supersprintdistanz statt. Am Sonntag steigen ebenfalls ab 9 Uhr die Wettkämpfe der 2. Bundesliga Süd, der Regionalliga Mitte sowie der Senioren- und Masterliga. bol