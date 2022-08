Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sport Viernheim steht ganz im Zeichen des Triathlon

Der 38. Viernheimer V-Card-Triathlon findet am Samstag, 27., und Sonntag, 28. August, rund um Waldschwimmbad und Waldstadion statt. Knapp 630 Sportlerinnen und Sportler werden an den beiden Tagen an den Start gehen.