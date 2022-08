Familie Thome holt den Tagessieg

Viernheim. Beim 19. Rodgauer Triathlon wurde der Wettkampf der 5. Hessenliga ausgetragen. Und in der dritten Herrenmannschaft des TSV Amicitia gab es ein Kuriosum: die gesamte Familie um Abteilungsleiter Jürgen Thome ging an den Start – und holte sich direkt den Tagessieg.

Neben den Eltern Jürgen und Carola Thome – auch Frauen sind in der Männermannschaft startberechtigt – starteten die Söhne Matthias, Felix und Robin in Rodgau über die verkürzte Sprintdistanz. Nach den 400 Meter Schwimmen waren die jüngeren Brüder Felix und Robin Thome ganz vorne mit dabei. Bruder Matthias kam kurz hinter ihnen auf Platz sieben aus dem Wasser.

Während der 14 Kilometer Radfahren konnten sich alle drei vorne im Feld aufhalten. Matthias fuhr mit 20:38 Minuten die schnellste Radzeit der Liga und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für das anstehende Laufen. Mit der schnellsten Laufzeit des Tages – für fünf Kilometer brauchte er 17:43 Minuten – setzte sich Matthias Thome an die Spitze und holte den Tagessieg in der 5. Hessenliga. Felix und Robin Thome folgten auf den Rängen sechs und sieben.

Zweitbeste der Frauen

Jürgen Thome konnte nach dem Schwimmen einige Plätze gutmachen und das Rennen auf dem 25. Platz beenden. Carola Thome vervollständigte das gute Familienergebnis, als zweite der sieben gestarteten Frauen und 44. Finisher insgesamt.

Mit 39 Platzierungspunkten holten die Thomes den Tagessieg nach Viernheim, ganz knapp vor dem Tria-Team Bruchköbel. Dieses führt nach drei Rennen auch die Liga an, die dritte Herrenmannschaft des TSV Amicitia kletterte auf den zweiten Platz. Diesen Rang wollen die Viernheimer beim nächsten und letzten Rennen am Sonntag, 11. September, in Bad Arolsen behaupten, um den Aufstieg in die 4. Hessenliga zu schaffen. su