Gelungener Jahresauftakt für die DJK

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang sind mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Der Verbandsligist bezwang die TTG 1947 Walldorf mit 8:4 und verteidigte damit den dritten Rang.

„Wir sind glücklich über den guten Rückrundenstart“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Zu Beginn der Partie punkteten die DJK-Doppel Kerstin Sommer/Melanie Pahl und Elina Kogane/Sabine Lehr. In den Einzeln entschied die Walldorfer Spitzenspielerin Nicole Schmidt zwar alle ihre drei Begegnungen für sich. Doch Kogane, Pahl und Teamkapitänin Sommer gewannen jeweils zwei Partien und sicherten Käfertal/Vogelstang somit den Erfolg. Die DJK-Damen müssen am Freitagabend, 3. Februar, 19.45 Uhr, beim Tabellensiebten SG Weingarten/Langensteinbach antreten.

DJK St. Pius fährt Niederlage ein

Teamsprecherin Heike Czech ist glücklich über den Rückrundenstart. © Berno Nix

Die Herren der DJK St. Pius mussten in der Verbandsklasse einen Rückschlag hinnehmen. Die Neuhermsheimer unterlagen im Verfolgerduell dem TTV Weinheim-West II mit 5:9. Die Mannschaft von Kapitän Sebastian Tiemann fiel somit auf den dritten Platz zurück. Die Weinheimer zogen mit nun 17:5 Zählern mit der DJK gleich.

Den ersatzgeschwächten Neuhermsheimern gelang in den Doppeln nur ein Sieg. Philipp Beyer und Jasper Synowski gewannen ihre Spiele. Aaron Heinz und Ralf Günthner sowie Tiemann und Marcus Wiegand verloren ihre Spiele glatt mit 0:3-Sätzen. In der ersten Einzelrunde war auch nur Tiemann für die DJK erfolgreich. Zur Halbzeit führte Weinheim-West II mit 7:2. Danach gewannen Tiemann, Wiegand und Heinz ihre Spiele und brachten ihr Team auf 5:7 heran. Doch Günther und Beyer unterlagen – und Weinheim durfte einen 9:5-Erfolg feiern. Am Samstag, 4. Februar, empfangen die Neuhermsheimer um 18.30 Uhr den TTC Hockenheim.

In der Herren-Bezirksliga machte die DJK Käfertal/Vogelstang II einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib. Die Kombinierten bezwangen zu Hause den Tabellenvorletzten TTV Heidelberg II mit 9:5 und kletterten damit in der Liga auf den fünften Rang. Die DJK gewann zwei der drei Eingangsdoppel und zog in den Einzeln zunächst auf 6:3 davon. Heidelberg II verkürzte noch einmal auf 5:7, doch Markus Gottwald und Lars Hörner machten mit ihren Siegen den Käfertaler Triumph perfekt. Dominik Schwarz/Christopher Mager sowie Gottwald/Hörner waren in den Doppeln siegreich. In den Einzeln punkteten Schwarz, Kyrill Biller, Samir Ristemoski, Mager, Hörner (2) und Gottwald für die DJK II, die am Wochenende spielfrei ist.

Die zweite Damenmannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang war in ihrem ersten Spiel im neuen Jahr in der Bezirksliga Nord 2 ebenfalls siegreich. Bei der LSV Ladenburg gewann das Team um Heike Czech mit 6:4. Die Punkte im Doppel holten für die Mannheimerinnen Christine Klumb/Christine Radler und Bärbel Steiger/Nina Reichert. In den Einzeln waren Radler (2), Klumb und Reichert erfolgreich. Die DJK II ist nun Tabellendritter. bol