Souveräner Erfolg

Köln/Düsseldorf. Zum Start in die neue Bundesligasaison gab es für die Herren des TSV Mannheim Hockey eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim Titelverteidiger Rot-Weiss Köln. Der Mannheimer HC gewann 5:1 (3:0)-beim Düsseldorfer HC. Letztlich herrschte aber bei beiden Clubs Zufriedenheit. So hatte der TSVMH beim Bundesligadebüt von Trainer Héctor Martinez keine Zähler eingeplant, dank einer starken Defensivleistung war aber sogar ein Punktgewinn in der Domstadt drin. „Köln hatte doppelt so viele Kreiseintritte und Torchancen wie wir, aber unser Torwart Emiliano Bosso hat gut gehalten. Wir hatten auch unsere Chancen, wenn ich da etwa an Vitus Thoma in der 52. Minute denke“, sagte der verletzte TSVMH-Spieler Jakob Brilla. Der Kölner Sieg durch das Tor von Fabio Seitz (21.) sei aber verdient gewesen. „Wir haben gegen das Topteam der Liga gut dagegen gehalten. Das ist trotz der Niederlage ein guter Start für uns“, gefiel auch Martinez der Auftritt der Turner.

Richtig glücklich war MHC-Herrentrainer Andreu Enrich nach dem Kantersieg in Düsseldorf. „Wir hätten sicherlich auch acht Tore schießen können. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bei uns bemängeln kann. Ansonsten war unser Spiel schon sehr, sehr gut.“ Sein Team setzte den Gegner von Beginn an unter Druck. Tim Seagon (10./ Strafecke und 27.), Raphael Hartkopf (13.), Teo Hinrichs (47.) und Justus Weigand (60.) sorgten bei einem Gegentor von Lasse Hartkopf (46.) für den 5:1-Erfolg. and