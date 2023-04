Fortuna stabil in der Defensive

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Mannheim den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Die Rasenspieler kamen beim abstiegsgefährdeten VfR Gommersdorf zu einem 3:1-Erfolg. Der SV Waldhof Mannheim II musste mit der 0:1-Niederlage in Bretten einen Dämpfer hinnehmen und der VfL Kurpfalz Neckarau ist nach dem 1:5 gegen Eppingen so gut wie abgestiegen. Heddesheim holte ein torloses Remis.

Gommersdorf – VfR Mannheim 1:3

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte VfR-Coach Volkan Glatt. „Gommersdorf hat sehr kompakt gestanden, immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir haben dann aber in der zweiten Hälfte an Dominanz gewonnen und sind froh, dass wir die Partie da letztlich auch gewonnen haben.“

Vor 200 Zuschauern hatte der VfR mit der Gommersdorfer Defensive Probleme. Doch in der 28. Minute gelang Blerton Muca das 1:0 (28.) für den Spitzenreiter. Elivelton Camicia glich dann aber für die Platzherren zum 1:1 (38.) aus. Im zweiten Abschnitt wurde der VfR immer stärker. Muca gelang das 2:1 (59.) und kurz vor Schluss machte Fabian Czaker mit dem 3:1 (87.) den 18. Saisonsieg der Mannheimer perfekt. Der VfR empfängt am Ostermontag, 15 Uhr, zu Hause die TSG Weinheim (11.), die am Donnerstag mit dem 6:0 gegen den SV Langensteinbach einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machte. „Auch das wird wieder schwer, aber wir sind zuversichtlich“, sagte Glatt.

VfB Bretten – SV Waldhof II 1:0

Die Blau-Schwarzen mussten eine unglückliche Niederlage einstecken. „Der Platz hat Bretten voll in die Karten gespielt, das war ja eine Waldwiese, Fußball spielen konnte man da nicht wirklich“, befand SVW-Coach Nico Seegert. Bretten stand sehr defensiv und lauerte auf Konter und Standards. „Wir konnten eigentlich auch nur mit langen Bällen operieren“, sagte Seegert. Marc Barisic traf den Pfosten für den SVW in Durchgang eins und Leon Gelzenlichter vergab eine gute Kopfballchance. „Wenn du das 1:0 machst, ziehst du das Spiel, so bekommen wir aber kurz vor Schluss noch einen dummen Konter“, sagte Seegert. Joker Magnus Maag erzielte das 1:0 (69.) für Bretten. Der VfB brachte den Vorsprung dann über die Zeit. Der SVW ist am Ostermontag spielfrei.

Heddesheim – Walldorf II 0:0

Die Fortuna trotzte vor 75 Zuschauern mit einer starken Defensivleistung dem Ligafünften FC Astoria Walldorf II ein torloses Remis ab. Der Rückstand auf Rang zwei wuchs für den Tabellensiebten aber nun wieder auf neun Zähler an. Die Heddesheimer müssen am Ostermontag, 15 Uhr, beim TS Mosbach ran.

Neckarau – VfB Eppingen 1:5

Der VfL Kurpfalz hatte einen ganz schwachen Start ins Spiel. Eppingen lag durch die beiden Treffer von Alexander Rudenko schon nach 21 Minuten mit 2:0 in Front. Das dritte Tor des VfB durch Dejan Tomic (33.) war ein weiterer Dämpfer für das Ligaschlusslicht. Idris Yildirim sorgte dann mit dem 1:3 (35.) für Hoffnung bei Neckarau. Doch Eppingen machte mit zwei späten Treffern in der Nachspielzeit die 19. Niederlage des VfL Kurpfalz im 24. Spiel perfekt. Der Rückstand der Neckarauer auf den Relegationsrang beträgt bei noch acht Spieltagen schon satte 14 Punkte. Am Ostermontag muss das Team von Interimscoach Jochen Kramlinger um 15 Uhr beim Zweiten FC Zuzenhausen antreten. bol