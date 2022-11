Forchheim überrascht DJK-Damen

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Vogelstang/ Käfertal haben beim TTC Forchheim mit 4:8 verloren und sind somit in der Verbandsliga auf Platz drei abgerutscht. „Die Niederlage kam überraschend und war doch deutlich“, sagte die Mannheimer Teamsprecherin Heike Czech. „Wir haben verloren, obwohl die Forchheimerinnen ohne ihre Spitzenspielerin Edelmann angetreten sind“, erklärte sie etwas ratlos.

Kerstin Sommer/Melanie Pahl gewannen ihr Doppel klar mit 3:0, Elina Kogane/Sabine Lehr verloren dafür ebenso deutlich. In den Einzeln siegte Elina Kogane gegen die stark spielende Claudia Sanjkovic, unterlag aber in ihren beiden anderen Partien gegen Babara Gerstner und Brigitte Reisinger. Die beiden Forchheimerinnen waren auch gegen Sommer und Pahl erfolgreich. Sommer und Pahl steuerten noch jeweils einen Punkt bei. „Sabine Lehr fand kein Rezept und verlor alle ihre Spiele“, sagte Czech.

Am nächsten Samstag, 15 Uhr, erwarten die Mannheimerinnen zum letzten Heimspiel in diesem Jahr den Ligasechsten SG Heidelberg/Wiesloch.

Herren gehen leer aus

Die Herren der DJK Vogelstang/Käfertal kassierten zwei Niederlagen in der Verbandsliga. Die Partie beim Primus TTC Mutschelbach mussten die Mannheimer wegen Spielermangels abschenken. Einen Tag später unterlag die DJK dem BJC Buchen knapp mit 7:9 und rutschte damit auf einen Abstiegsrang. Marc Adler/Dominik Schwarz gewannen ihr Doppel. In den Einzeln waren für die Mannheimer Robert Hackmann, Dirk Recktenwald, Adler (2) und Dominik Schwarz (2) erfolgreich. Zur Halbzeit hatte die DJK noch mit 5:4. geführt. Am Samstag, 14 Uhr, müssen die Mannheimer beim Ligavierten TC Odenheim II antreten.

Die Herren der DJK St. Pius ließen bei ihrem Doppelspieltag in der Verbandsklasse Federn. Nach dem 8:8 im Gipfeltreffen auswärts gegen den SV Adelsheim verloren die Neuhermsheimer zu Hause etwas überraschend in ihrem abschließenden Vorrundenspiel gegen die abstiegsbedrohte TTG EK Oftersheim mit 6:9. Damit ist die DJK auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht, sie bleibt aber punktgleich mit dem neuen Spitzenreiter SV Adelsheim.