DJK siegt im Topspiel und bleibt oben

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal-Vogelstang bleiben in der Verbandsliga zusammen mit der SG Rüppur punktgleich an der Tabellenspitze. Die Mannheimerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Waldhilsbach mit 8:5.

„Das war ein Spitzenspiel“, sagte Heike Czech, Spielerin und Teamsprecherin der DJK, und erklärte: „Der SV Waldhilsbach hatte ja wie wir ebenfalls nur zwei Verlustpunkte vor der Partie. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg.“ In den Doppeln waren Elina Kogane/Sabine Lehr erfolgreich. Mannschaftskapitänin Kerstin Sommer/Melanie Pahl verloren ihre Partie. In den Einzeln drehten die Mannheimerinnen richtig auf. Elina Kogane gewann alle drei Einzel und besiegte auch die Waldhilsbacher Spitzenspielerin Petra Müller. Melanie Pahl gewann im hinteren Paarkreuz zwei Einzel, Sabine Lehr und Kerstin Sommer steuerten jeweils einen Punkt bei.

Elina Kogane gewann alle drei Einzel für die DJK Käfertal-Vogelstang. © Nix

„Nach drei Stunden Spielzeit konnten wir zum ersten Mal einen Sieg gegen Waldhilsbach erzielen, das war Premiere“, bemerkte Czech. Am Samstag, 16 Uhr, müssen die DJK-Damen im nächsten Ligaspiel beim TTC Forchheim antreten.

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang mussten sich nach hartem Kampf beim TTV Mühlhausen mit 7:9 geschlagen geben und belegen mit der Bilanz von 2:6 Punkten den Relegationsrang in der Verbandsliga. Die Mannheimer erwischten einen optimalen Start. Alle drei Doppel gingen an die DJK-Herren. Doch in den Einzeln hatte Mühlhausen Vorteile. Mit fünf Siegen in Folge ging der TTV mit 5:3 in Front. Die Mannheimer fanden sich dann und kamen noch einmal zum 7:7-Ausgleich. Doch Christopher Mager verlor sein Einzel mit 0:3-Sätzen, und im Schlussdoppel mussten sich Marc Adler und Dominik Schwarz ihren Gegnern mit 1:3 geschlagen geben. Die DJK-Akteure müssen am Samstag, 17 Uhr, beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TTC Mutschelbach antreten.

Die Herren der DJK St. Pius haben in der Verbandsklasse weiter eine blütenweiße Weste. Nach einem knappen 9:7-Auswärtserfolg gegen die Spvgg Hainstadt feierten die Neuhemsheimer einen Tag später einen klaren 9:2-Heimerfolg über den TTC Schefflenz.

Mit 14:0 Punkten liegen die Mannheimer somit weiter vor dem ersten Verfolger SV Adelsheim (10:2). Beide Teams spielen am Freitagabend, 20 Uhr, in Adelsheim gegeneinander.

Wallstadts zweite Niederlage

In der Herren-Bezirksliga kassierte die Spvgg Wallstadt beim 7:9 zu Hause gegen den 1. TTC Ketsch II die zweite Saisonniederlage, bleibt aber Zweiter. Die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang gewann das Heimspiel gegen die Kescher mit 9:5 und hat nun eine ausgeglichene Punktebilanz (6:6). Am Freitag empfangen die Wallstädter um 20 Uhr den TTC Weinheim III. Käfertal/Vogelstang II trifft um 16 Uhr zu Hause auf die LSV Ladenburg.

Die zweite Damenmannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang verspielte ihre Tabellenführung in der Bezirksliga Nord durch eine 4:6- Niederlage bei der SG Birkenau-Hemsbach. Lediglich Melanie Pahl konnte ihre drei Einzel gewinnen, den vierten Punkt steuerte Bärbel Staiger bei. Die Käfertaler Damen rutschen auf den zweiten Tabellenplatz ab. bol