DJK-Damen nutzen ihre Chance

Mannheim. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang: Die erste Mannschaft schaffte den Aufstieg in die baden-württembergische Verbandsoberliga und die DJK II wird in der kommenden Saison in der nordbadischen Verbandsklasse Nord spielen. Auch der zweiten Mannschaft gelang der Sprung in die nächsthöhere Liga über die Aufstiegsrelegation. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir diese tolle Saison jetzt gekrönt haben“, sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech nachdem der Aufstieg perfekt war.

Die Mannheimerinnen trafen in der Dreier-Aufstiegsrunde zunächst auf den Veranstalter SC Berg. „Das Spiel war sehr ausgeglichen“, sagte Czech. Das Mannheimer Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr gewann ihre Partie knapp in fünf Sätzen. Das DJK-Duo Kerstin Sommer/Melanie Pahl verlor seine Begegnung dagegen deutlich mit 0:3. „In den Einzeln konnte Elina Kogane leider nur ein Mal punkten“, sagte Czech. Dafür gewannen Kerstin Sommer und Melanie Pahl jeweils zwei Mal. „Das reichte aber letztlich nicht aus“, erläuterte Czech. Die DJK verlor die Partie nach drei Stunden Spielzeit knapp mit 6:8. Doch die Mannheimerinnen kamen zurück.

„Im zweiten Spiel gegen den TTC Gnadental lief es deutlich besser“, sagte Czech. Käfertal/Vogelstang entschied beide Doppel für sich, Kogane/Lehr und Sommer/Pahl siegten jeweils mit 3:0. Die beiden Niederlagen von Lehr in den Einzeln glichen Kogane, Sommer und Melanie Pahl mit jeweils zwei Siegen aus. Die DJK gewann die Partie klar mit 8:2. Da Gnadental zuvor den SC Berg mit 8:2 bezwungen hatte, wurden die Mannheimer Damen damit sogar Tabellenerster und spielen in der nächsten Saison nun in der Verbandsoberliga.

Die zweite Mannschaft bezwang in ihrem zweiten Aufstiegsspiel den TTC St. Ilgen mit 7:3 und schaffte damit noch den Sprung in die Verbandsklasse. Das Doppel Tina Stein/Christine Klumb verlor zwar zu Beginn deutlich ihre Partie mit 0:3, aber in den Einzeln waren die DJK-Damen das bessere Team. Tina Stein und Christine Rödler gewannen jeweils zwei Mal, Christine Klumb konnte sogar alle drei Spiele gewinnen.

St. Pius und Wallstadt scheitern

Die Herren der DJK St. Pius scheiterten dagegen in der Aufstiegsrunde. Nach einem 8:8 gegen den TTC Reihen verloren die Neuhermsheimer gegen den Favoriten TTV Heidelberg mit 4:9 und spielen auch in der kommenden Spielzeit in der Verbandsklasse. Gegen Reihen führte die DJK schon mit 3:0, geriet dann aber mit 7:8 in Rückstand und glich im Schlussdoppel noch aus. In der entscheidenden Partie gegen den TTV Heidelberg holte das Doppel Sebastian Tiemann/Marcus Wigand einen Punkt. In den Einzeln waren Tiemann (2) und Philipp Bayer für die Neuhermsheimer erfolgreich.

Die Herren der DJK Wallstadt scheiterten ebenfalls knapp in der Aufstiegsrunde zur Verbandsklasse. Nach einem 9:5-Erfolg über den FC Külsheim verlor der Bezirksliga-Vizemeister gegen die Spvgg Hainstadt klar mit 2:9.