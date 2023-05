Traum vom Aufstieg lebt trotz Schlappe

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang dürfen weiter vom Aufstieg träumen. Das Team von Kapitänin Kerstin Sommer verlor zwar sein letztes Rundenspiel in der Verbandsliga beim Ligadritten SG Wiesloch/ Heidelberg mit 4:8, doch wegen des besseren Spielverhältnisses bleiben die Mannheimerinnen auf dem zweiten Tabellenplatz und spielen am Samstag, 6. Mai, ab 10 Uhr die Relegation zum Aufstieg in die Verbandsoberliga beim SC Berg. Zweiter Gegner ist der TTC Gnadenthal. „Wir sind glücklich über dieses Ergebnis und freuen uns auf das nächste Wochenende.

In der Partie gegen Wiesloch/Heidelberg gewann das DJK-Doppel Elina Kogane/Sabine Lehr zunächst sein Spiel. Kerstin Sommer/Melanie Pahl mussten sich dagegen geschlagen geben. Im Einzel punktete Kogane zweimal für die Mannheimerinnen, Sommer steuerte den vierten Sieg bei. Lehr und Pahl gingen leider leer aus.

Rückschlag für zweites Team

Die zweite Damen-Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang verlor ihr erstes Aufstiegsspiel in die Verbandsklasse bei der DJK Edingen- Neckarhausen klar mit 2:8. Christine Rödler gewann zwei Einzel für die Mannheimerinnen, die am nächsten Samstag im zweiten Aufstiegsspiel auf den TTC St. Ilgen treffen.

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang verloren ihr entscheidendes Spiel beim TTV Ettlingen II mit 5:9 und stehen somit als Absteiger in die Verbandsklasse fest. Ein Unentschieden hätte der Mannschaft von Kapitän Dominik Schwarz gereicht. Und nach den Doppeln sah es auch nicht schlecht für die Mannheimer aus. Robert Hackmann und Luis Miguel Oliveira Neves entschieden ihr Duell für sich, auch Marc Adler und Dominik Schwarz siegten.

In den Einzeln aber setzten sich die Ettlinger durch. Paul Rebsam, Adler und Hackmann siegten jeweils mit 3:2-Sätzen. Die anderen Mannheimer unterlagen nach hartem Kampf, so dass letztlich eine 5:9-Niederlage, der drittletzte Tabellenplatz und somit der Abstieg für die Mannheimer als Ergebnis stand.

Die Herren der DJK St. Pius dürfen dagegen nach dem 9:5-Heimerfolg im Topspiel gegen den SV Adelsheim auf den Aufstieg in die Verbandsliga hoffen. Das Team von Kapitän Sebastian Tiemann kletterte durch den Erfolg noch auf den zweiten Tabellenrang. In der Aufstiegsrunde am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr, treffen die Neuhermsheimer auf den TTC Rehen und den TTV Heidelberg.

Auch für den Herren-Bezirksliga-Vizemeister DJK Wallstadt ist die Saison noch nicht vorbei. Das Team kämpft am Samstag um den Aufstieg in die Verbandsklasse. Gegner der Wallstädter sind der FC Kühsheim und die SpVgg Hainstadt.