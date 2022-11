Der SG geht die Luft aus

Saarlouis. Die Basketballer der SG Mannheim haben das Topspiel in der Regionalliga Südwest knapp verloren. Im Duell zweier punktgleicher Mannschaften unterlag das Team von Trainer Peter Eberhardt dem Spitzenreiter Saarlouis Sunkings nach hartem Kampf mit 82:91 (71:71, 34:39) erst nach zweifacher Verlängerung.

„Das war ein echtes Spitzenspiel. Leider haben wir es nicht gewonnen, aber wir nehmen dennoch ganz viel aus der Begegnung mit“, befand der Mannheimer Coach. „Kämpferisch war das eine sehr starke Leistung meines Teams, wir haben gezeigt, das wir Rückstände gegen so einen Top-Gegner aufholen können. Leider ist es offensiv diesmal nicht so gut gelaufen.“

Die Mannheimer erwischten keinen guten Start. Die SG führte zwar zunächst mit 12:9, doch dann erzielte Saarlouis 17 Punkte in Folge und zog auf 26:12 (8.) weg. „Zu Beginn haben wir nicht mit der richtigen Physis gespielt. Erst Ende der ersten Halbzeit haben wir uns von dem schlechten Start erholt“, sagte Eberhardt. Die Mannheimer kämpften sich bis zur Pause wieder auf fünf Punkte heran. Albert Kuppe (31 Zähler) und Alexander Kuhn (26) erzielten wichtige Körbe.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine enge Partie, in der sich beide Seiten nicht mehr absetzen konnten. Allerdings legten die Sunkings, bei denen Paulo Gabriel Rato Caldeira mit 25 Punkten sowie Ricky Easterling (24) starke Offensivleistungen zeigten, immer wieder vor. Nach dem dritten Viertel führten die Saarländer mit 60:57 (30.). Im Schlussabschnitt gingen die Mannheimer dann in Front.

Fehlwürfe an der Linie

„Leider haben wir viele Freiwürfe in der Schlussphase nicht verwandelt“, sagte Coach Eberhardt. Kuppe, Tobias Faller und Slawomir Klocek ließen wichtige Versuche aus. So kam Saarlouis noch einmal zum 71:71 (40.). In der zweifachen Verlängerung war es dann Caldeira, der aufdrehte und letztlich mit seinen erfolgreichen Würfen zum Matchwinner der Sunkings avancierte. Saarlouis gewann letztlich mit neun Punkten Vorsprung, die SG ist nun Fünfter. „In der zweiten Verlängerung ist uns die Luft ausgegangen, aber es war schon vieles positiv“, sagte Eberhardt nach dem 82:91.

SG: Kuppe (31), Kuhn (26), Faller (13), Bestert (8), Klocek 82), Scheffels (2), Wiegland 81), Medo, Bluhm, Almenäs, Kalocai, McGee. bol