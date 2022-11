Selbstbewusst ins Topspiel

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben den nächsten Sieg in der 1. Regionalliga eingefahren. Gegen den SV 03 Tübingen gelang der Mannschaft von Trainer Peter Eberhardt ein 109:100 (50:41)-Heimerfolg. In der Tabelle bleiben die Mannheimer damit punktgleich mit Spitzenreiter Sunkings Saarlouis.

„Das war wieder ein wichtiger Sieg gegen einen doch sehr guten Gegner“, sagte Eberhardt und betonte: „Es war sehr spannend. Im ersten Viertel ist es hin- und hergegangen, weil Tübingen doch sehr viel Druck über das ganze Feld gemacht hat. Aber im zweiten Abschnitt sind wir dann besser ins Spiel gekommen und haben uns einen kleinen Vorsprung erarbeiten können.“

Nach zehn Minuten führten die Mannheimer mit 17:13 (10.). Zur Halbzeit hatten sie einen Neun-Punkte-Vorsprung. In der Folge waren es dann Albert Kuppe, Daniel McGee und Alex Kuhn, die für wichtige Körbe sorgten. Nach dem dritten Viertel lagen die Mannheimer mit 77:66 (30.) vorne.

Im Schlussabschnitt legte die SG in der Offensive noch eine Schippe drauf. Zweieinhalb Minuten vor Schluss hatten die Mannheimer 23 Punkte Vorsprung. „Ich habe dann bei diesem Spielstand einmal neue Dinge ausprobiert, aber dann haben wir wirklich schlecht verteidigt, mit den letzten Minuten war ich nicht zufrieden“, sagte Eberhardt: „Nun fahren wir mit großem Selbstvertrauen nach Saarlouis zum Tabellenführer.“ Das Topspiel findet am Samstag um 19.30 Uhr in Saarlouis statt.

SG: Kuppe (30), Klocek (10), Curth (6), Wiegland (1), Kalocai (9), Scheffels (1), Kuhn (21), McGee (22), Meno (2), Faller (7), Almenäs. bol