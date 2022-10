Das Gipfeltreffen

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden steht am Freitag das absolute Topspiel an. Spitzenreiter VfR Mannheim empfängt im Rhein-Neckar-Stadion um 19.30 Uhr den Tabellenzweiten 1. FC Mühlhausen. Die Rasenspieler, die als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen sind, gehen leicht favorisiert in die Partie.

Doch VfR-Trainer Volkan Glatt hält nichts davon, irgendwelche Statistiken als Gradmesser heranzuziehen: „Die Tagesform ist entscheidend. Wir müssen wieder hochkonzentriert sein, denn wir treffen auf einen Gegner mit ganz viel Qualität.“

Mit 3:0 gewannen die VfR-Akteure zuletzt das Stadtderby beim Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau. „Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner Geduld bewiesen, dafür muss ich meine Mannschaft wirklich loben“, sagt Glatt.

Ob der 1. FC Mühlhausen ähnlich wie Neuling Neckarau den „Bus parkt“, also sehr defensiv agiert, ist fraglich. Der Tabellenzweite könnte mit den Mannheimern mitspielen wollen. Mit bisher 35 erzielten Treffern ist die Mannschaft von Trainer Christian Thome die offensivstärkste der Verbandsliga. Zuletzt siegte der 1. FC gegen den SV Langensteinbach mit 7:4. Hinter Jan Malsam (zwölf Tore), dem Angreifer des 1. FC Bruchsal, belegen die beiden FC-Stürmer Thorben Stadler (elf Treffer) und Tim-Sebastian Buchheister (zehn) in der Torjägerliste die Plätze zwei und drei. Es könnte also etwas auf die Abwehr des VfR zukommen.

Buchheister wechselte zu Saisonbeginn aus der Regionalliga West von Alemannia Aachen zum Club in der 9000-Einwohner-Gemeinde am Waldangelbach. Einen weiteren Neuzugang aus der Regionalliga bekam der Verein mit Johannes Bender, der in der vergangenen Saison 31 Spiele für den TuS Rot-Weiß Koblenz absolvierte. In Mühlhausen ist er der Ideengeber in der Offensive. Im laufenden Spielbetrieb glänzte Bender bislang mit acht Assists sowie zwei Toren.

„Mühlhausen hat tolle Fußballer in den eigenen Reihen, das ist auch ein eingeschworener Haufen“, lobt Glatt und macht klar: „Der 1. FC hat bislang eine fantastische Saison gespielt, was mich nicht verwundert. Und ich bin überzeugt, dass die Mühlhausener auch weiter so groß aufspielen werden.“

Personell sieht es beim VfR gut aus, nur ein Spieler fehlt. Offensivakteur Darian Gurley knickte in der Partie gegen Neckarau um und zog sich eine Fußverletzung zu. „Es ist wohl eine schlimmere Verletzung“, berichtet Glatt, spricht dennoch von einer „sehr guten Stimmung im Team. Alle sind voll fokussiert.“

Dass der VfR am Dienstag schon das nächste Kracherspiel bei Fortuna Heddesheim absolvieren muss, blendet der Trainer erst einmal aus. „Erst Mühlhausen, dann die Fortuna. Wir denken nur von Spiel zu Spiel“, sagt Glatt.