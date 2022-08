Bronze nach packendem Stechen

Neustadt. Beim Final Four 2022 um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Golfer belegte der GC Mannheim Viernheim (GCMV) auf der Anlage des ausrichtenden GC Pfalz in Neustadt den dritten Platz. Die Endspiele gewann der Hamburger GC Falkenstein jeweils gegen den GC St. Leon-Rot. Bei den Damen siegen die Hanseatinnen 5:4, bei den Herren setzten sich die Norddeutschen mit 2:1 im Stechen durch, nachdem es zuvor 6:6 (2:2) gestanden hatte.

Für die Herren des GC Mannheim-Viernheim, die als einziges Team seit 2013 über neun Jahre in jedem Final Four vertreten waren, endete der Titeltraum bereits am ersten Spieltag im Halbfinale gegen den späteren Meister GC Falkenstein. Die Hamburger setzten sich klar mit 9:3 durch.

Im Spiel um Platz drei ging es dann gegen den G & LC Berlin-Wannsee, der gegen den GC St. Leon mit 5:7 verloren hatte. Das junge Team um Cheftrainer Florian Fritsch erspielte sich zunächst ein 6:6 – auch hier musste also das Stechen entscheiden. Dafür wählte jedes Team drei Spieler aus, die die Bahn 18 nacheinander im Lochwettspielmodus spielten. Nach den ersten zwei Partien hieß es bereits 2:0 für den GCMV und der dritte Platz für die Kurpfälzer war perfekt.

Über die zwei Turniertage des Final Four 2022 kamen insgesamt rund 4000 Zuschauer in den GC Pfalz Neustadt an der Weinstraße, um Deutschlands beste Amateurteams zu bestaunen. red