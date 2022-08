Tennisturnier setzt neue Maßstäbe

Lampertheim. Als vollen Erfolg wertete die Vereinsführung des TC RW Lampertheim den mehr als eine Woche andauernden AVS CUP, der bei strahlendem Sonnenschein zu Ende ging. Beeindruckende Partien, die hochklassiges Tennis beinhalteten, wurden den Zuschauern geboten. Als Sieger bei den Aktiven verließen Pauline Ebs und Niklas Noll den Platz.

Für den organisatorischen Rahmen dieser Großveranstaltung sorgten die beiden Turnierleiter Petra Coconcelli und Markus Baum, die dieses attraktive Event organisatorisch hervorragend geleitet haben. Es gilt bereits als sicher, dass der AVS CUP im kommenden Jahr erneut angeboten wird. Am Finaltag fanden sich auch Bürgermeister Gottfried Störmer und CDU-Fraktionschef Alexander Scholl auf der schmucken Clubanlage ein und beglückwünschten alle anwesenden Finalisten bei der Siegerehrung. Bei den Herren konnte sich Niklas Noll vom TC Pfeddersheim mit 6:2/6:4 im Finale behaupten. Der Rheinhessenmeister der Herren des Jahres 2021 setzte sich in einem spannenden Duell nach eineinhalb Stunden Spielzeit in zwei Sätzen durch.

Bei den Damen war die 15-jährige Pauline Ebs von GW Mannheim erfolgreich. Hier unterlag Lisa Rauch vom TC Olympia Lorsch. Die Mannschaftsmeisterin der Cilly Aussem 2022 spielte ein beeindruckendes Tennis. Pauline Ebs trainiert in Leimen und wird von ihren Eltern tatkräftig unterstützt. In der deutschen Rangliste steht sie an Platz 264 und in der deutschen Jugendrangliste befindet sie sich unter den Top 20. Als Lokalmatadorin holte Annette Wunder-Schoenung bei den Damen 40 für RW Lampertheim den Titel, war insgesamt mit Lisa Rauch und Alexander Rauch die fleißigste Punktesammlerin und gewann den eigens ausgeloteten Sonderpreis.

Alexander Rauch siegte bei den Herren 30, Conrad Christian bei den Herren 50, beide treten für den TC Olympia Lorsch an. Ulrich Koch vom ESV Blau Gold Frankfurt konnte bei den Herren 60 überzeugen. Bei den Herren 70 setzte sich Wilhelm Gremelmayr von der TG Bobstadt durch.

„Dieser Event hat Maßstäbe gesetzt und bleibt sicher allen Beteiligten in Erinnerung“, so Jutta Schmottlach, Pressesprecherin des TC Lampertheims. fh