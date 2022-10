Belohnung für die Abwehrarbeit

Lich. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest einen deutlichen 98:72 (49:46)-Erfolg bei Lich Basketball gefeiert und setzten sich damit im vorderen Tabellendrittel fest.

„Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, sagte Trainer Peter Eberhardt und erklärte: „Wir wollten unbedingt eine Antwort auf die Niederlage am Wochenende zuvor gegen Stuttgart geben. Das ist uns bei einem sehr guten Gegner auch gelungen.“

Die SG hatte sich in der Verteidigung sehr gut auf die Offensive des Gegners eingestellt. „Wir konnten die Punkte der Licher gut einschränken“, sagte Eberhardt. Die SG lag zwar nach dem ersten Viertel mit 24:26 (10.) zurück. „Doch wir haben insgesamt nur 72 Punkte zugelassen. Das ist eine Marke, die für Lich sehr niedrig ist“, sagte der Mannheimer Coach und verwies auf die eigene Leistung im Angriff: „Alex Kuhn mit 28 Punkten und Albert Kuppe mit 21 Zählern haben tolle Leistungen gezeigt. Besonders von der Drei-Punkte-Linie konnten wir wichtige Treffer landen.“ Kuhn traf sechs von neun Versuchen aus der Distanz. Kuppe und Eric Curth (9 Punkte) verwandelten jeweils drei Dreier.

Zur Pause führten die Mannheimer mit 49:46. Nach dem Seitenwechsel zog die SG auf 76:59 (30.) weg und sorgte damit für die frühe Entscheidung. „Das war ein gutes Polster für das Schlussviertel, in den abschließenden zehn Minuten haben wir noch einmal einen Lauf hingelegt und sind dann auf 91:64 weggezogen“, sagte Eberhardt. Auch das Schlussviertel gewannen die Mannheimer deutlich mit 22:13.

„Sehr gute Teamleistung“

„Das war eine sehr, sehr gute Teamleistung in der vollen Halle. Wir haben die Nerven in dem Hexenkessel behalten“, sagte Eberhardt, der nach dem 98:72 -Erfolg klar machte: „Wir finden immer besser zusammen.“

Die SG empfängt am Sonntag, 17.30, Uhr in der GBG Halle am Herzogenried das Ligaschlusslicht MTV Kronberg. Die Mannheimer sind Tabellenvierter. „Kronberg hat zwar in den bisherigen sechs Spielen noch nicht gewonnen, aber wir nehmen das Spiel sehr ernst“, sagte Eberhardt.

Flügelspieler Daniel Medo könnte dann sein Comeback nach Verletzungspause geben. Der 27-Jährige ist von Kronberg zur SG Mannheim gewechselt.

SG: Kuhn (28), Kuppe (21), McGee (14), Curth (9), Faller (7), Kalocai (6), Klocek (5), Bestert (3), Almenäs (3), Bluhm (2), Scheffels. bol