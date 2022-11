Bandits-Talente überzeugen im U-18-Landesteam

Mannheim. „Die Niederlage vom Sonntag beschäftigt mich noch“, räumt Tim Haas von den American Footballern der Mannheim Bandits nach dem 3:10 der Baden-Württemberg Lions im Finale des U 18-Jungendländerturniers gegen die „Green Machine“ aus Nordrhein-Westfalen ein. „Die Landesauswahl aus NRW ist am Samstag mit zwei klaren Siegen durch ihre Vorrundengruppe gegangen. Da waren sie sich schon sehr sicher, dass sie uns im Finale schlagen würden und hatten wohl nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel bis zum letzten Viertel offen halten“, sagt Haas über das Endspiel im heimischen MTG-Stadion. Es war für ihn sein letztes U-18-Turnier. „Ich bin im April 18 Jahre alt geworden und daher für das nächste Jugendländerturnier zu alt“, sagt der junge Frankenthaler, der nicht der einzige Nachwuchsspieler des Ausrichters Mannheim Bandits war, der für die Baden-Württemberg-Auswahl auflief. Mit Raphael Reiz und Jordan Taylor trugen noch zwei weitere Spieler der MTG-Footballer das Trikot der Lions.

Im Auftaktspiel gegen Hessen Pride gewann die BaWü-Auswahl mit 14:12, beide Touchdowns der Hessen gingen aber durch Interceptions auf das Konto der Lions-Offense. Auch im zweiten Vorrundenspiel gegen die Bayern Warriors ließ die Lions Defensive beim 21:0-Sieg keine Punkte zu. Das U 18-Jugendländerturnier des American Football-Verband Deutschland (AFVD) auf der eigenen Anlage spielen zu können, freute den 18-jährigen Haas, der gerade eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann macht, aber trotz des knapp verlorenen Finales sehr. „Ich glaube wir haben einen guten Eindruck hinterlassen“, lobt Haas die gesamte Abteilung der Bandits, der er selbst erst seit zwei Jahren angehört, nachdem er vorher Fußball und Basketball gespielt hatte.

„Ich habe im November 2019 auf Instagram gesehen, dass die Bandits zum Tryout einladen, da bin ich hin und es hat mir Spaß gemacht“, trat der Frankenthaler im Januar 2020 der Footballabteilung der MTG Mannheim bei, für die er in der vergangenen Saison bei den Herren in der Oberliga Baden-Württemberg spielte. and