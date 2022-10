„Die Jungs hängen dran“

Bürstadt. Drei Nachwuchstalente der Bürstadt Redskins haben es in die hessische American-Football-Auswahl für das U18-Länderturnier in Mannheim geschafft. Lars Stanusch (Safety, Linebacker), Nico Gärtner (Running Back) und Alexander Lenner (O-Line, D-Line) gehören zur 55-köpfigen „Hessen Pride“. Stolz äußert sich auch Redskins-Jugendleiter Jens Pfeifer im Gespräch mit dieser Redaktion. Er hat das Trio in diesem Jahr als Head Coach der Bürstädter U19 trainiert. „Es ist toll zu sehen, welche Entwicklung die Jungs machen. Sie haben sich das selbst erarbeitet. Sie sind immer im Training, engagiert und hängen auch dran“, sagt Pfeifer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Jugendländerturnier steigt am Samstag und Sonntag (ab 10 Uhr), Ausrichter sind die Mannheim Bandits. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz und im Stadion der MTG Mannheim. Nach dem Auftakt gegen die „Baden-Württemberg Lions“ am Samstagmorgen (10 Uhr, MTG-Kunstrasenplatz) bekommt es die „Hessen Pride“ um 12.45 Uhr mit den „Bayern Warriors“ zu tun. Weitere Auswahlteams kommen aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Niedersachsen. cpa