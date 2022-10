Suche nach der besten Länderauswahl der U18

Mannheim. Die Mannheim Bandits sind am Wochenende Gastgeber des Jugendländerturniers (JLT) des American Football-Verbandes Deutschland (AFVD). Dabei treffen die sechs besten U 18-Länderauswahlen Deutschlands aufeinander. „Wir wollen zeigen, dass wir ein so renommiertes Turnier mit 450 Spielern und Betreuern stemmen können. Es werden bis zu 200 Helfer im Einsatz sein“, freut sich Bandits-Abteilungsleiter Essam Shurbaji nicht nur über das große Engagement in den eigenen Reihen, sondern auch über die Unterstützung durch den Hauptverein MTG Mannheim „Auch die Zusammenarbeit mit den beiden benachbarten Vereinen PSV und SG Mannheim muss man hervorheben“, lobt Shurbaji.

„In der Baden-Württemberg-Auswahl stehen mit Tim Haas, Raphael Reiz und Jordan Taylor drei Spieler von uns, mit Kevin Moore (Defensive Coordinator) und Christian Kempf (Offense Line) stellen wir zudem zwei Coaches und mit Dominique Faubel auch den Physio“, berichtet der Bandits-Abteilungsleiter nicht ohne Stolz. Das Turnier ist zudem eine Sichtung für die Juniorennationalmannschaft, ein Lehrgang für künftige GFL-Schiedsrichter und ein Event für Cheerleader. „Auch Spieler wie Markus Kuhn haben vor ihrer NFL-Karriere einst beim JLT mitgespielt“, sagt Shurbaji.

Die Gruppe A 1 mit Nordrhein-Westfalen GreenMachine, Hamburg Ham-Jam und Niedersachsen Mustangs spielt am Samstag im Michael-Hoffmann-Stadion im Pfeifferswörth. Die Gruppe A 2 mit Baden-Württemberg Lions, Hessen Pride und Bayern Warriors tritt auf dem MTG-Kunstrasenplatz an.

Samstag, Vorrundenpartien: Niedersachsen – Hamburg, Hessen – Baden-Württemberg (beide 10 Uhr), NRW – Niedersachsen, Bayern – Hessen (beide 12.45 Uhr), Hamburg – NRW, BaWü – Bayern (beide 15.30 Uhr). Sonntag (MTG-Stadion): Spiel um Platz fünf (10 Uhr), Spiel um Platz drei (12.30 Uhr), Finale der beiden Gruppensieger (15.30 Uhr).

Karten gibt es ausschließlich im Online-Vorverkauf (www.bandits-football.de). and