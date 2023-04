Auftakt ins Jubel-Jahr verpatzt

Mannheim. In diesem Jahr blicken die Mannheim Bandits auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück, den Start in diese Jubiläumssaison hatten sich die American Footballer der MTG Mannheim aber ganz anders vorgestellt: Zum Auftakt in die neue Oberliga-Spielzeit mussten sich die „Banditen“ im heimischen Michael-Hoffmann-Stadion trotz einer 12:0-Halbzeitführung dem Aufsteiger Konstanz Pirates überraschend mit 15:20 geschlagen geben.

Auch wenn bei den Hausherren aus Mannheim im Auftaktspiel der Oberliga Baden-Württemberg in der ersten Halbzeit beileibe noch nicht alles klappte, liefen die Dinge für die Schwarz-Roten dennoch zunächst gut an. So durften die Bandits-Fans im ersten Viertel den ersten Touchdown der neuen Runde durch Felix Handloser bejubeln. Da Adnan Dogan den Kick zum Extrapunkt daneben setzte blieb es beim 6:0.

Drei Touchdowns drehen die Partie

Im zweiten Viertel verpassten es die Bandits dann aber, das Spielgerät aus aussichtsreicher Position erneut in die Endzone des letztjährigen Landesligameisters zu bringen, denn die Konstanzer erzwangen kurz vor der eigenen Goalline ein „Turnover on downs“, als sie auch dem vierten Mannheimer Versuch den Eintritt in die eigene Endzone verweigerten. Mit zwei Fieldgoals sollte Dogan die Pausenführung der Bandits aber noch auf 12:0 stellen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein anderes Bild, denn die Gäste vom Bodensee drehten die Partie mit drei Touchdowns. Zwar konnte Dogan mit einen weiteren Fieldgoal für die Bandits noch auf 15:20 verkürzen, doch dabei blieb es bis zum Abpfiff. and