Früher Start missfällt den Bandits

Mannheim. Am Samstag um 15 Uhr starten die Mannheim Bandits in die neue Football-Saison und haben zum Auftakt in die Oberliga Baden-Württemberg im Michael-Hoffmann-Stadion mit den Konstanz Pirates einen Aufsteiger zu Gast. Dass die Bandits neben den Gästen aus Konstanz dabei mit dem einzigen Spiel am Wochenende die Liga am 1. April eröffnen, ist für Bandits-Cheftrainer Christian Kempf kein Aprilscherz, über den er nicht gerade lachen könnte.

„Dass wir jetzt so früh mit dem Ligaspielbetrieb beginnen, halte ich nicht für einen Vorteil“, weiß Kempf, dass das Spiel gegen die Pirates auch keinen echten Rhythmus aufkommen lässt. Danach wird erst wieder nach Ostern gespielt, wobei die Bandits dann am 15. April (15 Uhr) schon die Leonberg Alligators zum nächsten Heimspiel zu Gast haben. „Im Kampf um den Regionalligaaufstieg muss man die Schwäbisch Hall Unicorns 2 wieder auf der Rechnung haben. Die Holzgerlingen Twister wollen als Absteiger aus der Regionalliga sicher wieder zurück und die Leonberg Alligators haben eine starke Oberligasaison 2022 gezeigt“, sagt Kempf. „Konstanz und die Ludwigsburg Bulldogs werden als Aufsteiger aus der Landesliga noch einiges an Euphorie mitbringen und die Stuttgart Silver Arrows werden nach der verlorenen Relegation gegen Ludwigsburg unter Beweis stellen wollen, dass sie doch zurecht in der Oberliga verbleiben durften“, erwartet der Bandits-Trainer eine enge Oberligasaison 2023.

Frauen starten erst Ende April

Auf ein konkretes Saisonziel will sich der Headcoach daher auch nicht festlegen. „Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Je öfter uns das gelingt, desto besser wird die Saison. Da wäre es natürlich schon gut, gleich die beiden Heimspiele zum Auftakt zu gewinnen“, sagt Kempf.

Bei den American Footballern der MTG Mannheim ist der Kern des Teams nach Platz fünf in der vergangenen Oberligasaison weitgehend unverändert geblieben, allerdings wird wegen des großen Zulaufs im Mai zusätzlich noch eine zweite Mannschaft in der Kreisliga Baden-Württemberg an den Start gehen.

„Leider umfasst die Kreisliga nur noch drei Teams, da waren ursprünglich mehr angedacht“, sieht Kempf mehr und mehr die Erfolge des Rookie-Programms der MTG-Footballer greifen. Das Damenteam der Banditaz startet am 23. April (15 Uhr) in die Zweite Damenbundesliga, dann sind die Tübingen Red Knights in Mannheim zu Gast. and