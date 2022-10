„Aufgeben war keine Option“

Mannheim. Diese eine Personalie sagt viel über die kuriose Saison des VfB Gartenstadt aus. Dominik Wallerus, eigentlich der Stratege beim Kreisligisten, steht seit wenigen Spieltagen als Innenverteidiger auf dem Feld. Tore verhindern statt Treffer vorbereiten. Grund: Zahlreiche Verletzte, die den Gelben Bären auch noch länger fehlen werden. „Die Lage ist weiterhin angespannt, insgesamt fallen zehn Spieler aus. Aber wir jammern nicht und geben jeden Spieltag unser Bestes“, freut sich VfB-Coach Markus Urban über den 2:1-Erfolg gegen Wallstadt vergangenen Sonntag.

Mit dem Dreier entfernten sich die Gartenstädter zwar von der Abstiegszone, doch die aktuelle Lage ist ein herber Schlag nach dem vielumjubelten zweiten Platz der Vorsaison. „Mit so einer Talfahrt habe ich auch nicht gerechnet. Wir sind aber in einen Strudel hineingeraten, den wir jetzt hoffentlich stoppen können. Erst eine schlechte Vorbereitung, dann viele Urlauber, gefolgt von zahlreichen Verletzten. Bisher haben wir noch nie mit derselben Elf auf dem Platz gestanden“, so Urban, der in diesen Tagen weiter Rückendeckung vom Verein spürt. Trotz einer anhaltenden Sieglos-Serie im September und dem frühen Aus im Kreispokal gegen A-Ligist Pfingstberg-Hochstätt dachte auch Urban samt Trainerkollege Valon Muja nie daran, die Flinte ins Korn zu werfen.

„Valon und ich sind zwei Kämpfertypen, da war aufgeben nie eine Option. Für uns ist es ein Ansporn da unten wieder rauszukommen und dafür sind wir sehr zuversichtlich. Von Vereinsseite gab es zudem nie Kritik, jeder sieht wie dezimiert die Mannschaft ist“, erklärt Urban.

Am Sonntag gegen Plankstadt

Für einen echten Aufschwung spätestens in der Rückrunde könnte der Kader des VfB in der Winterpause aufgerüstet werden. Zwar will Urban keine Namen nennen, dass die Gartenstädter jedoch den Markt sondieren, dementiert er nicht. „Aber auch da ist die Situation nicht einfach. Im Winter bekommt man hauptsächlich vereinslose Spieler. Fakt ist aber: sollte wirklich eine Verstärkung zu finden sein, dann schlagen wir zu“. Gegen den kommenden Gegner Plankstadt (Sonntag, 15 Uhr) muss das Trainerteam aber wieder mit dem aktuellen Kader eine schlagkräftige Mannschaft basteln. „Bei uns geht aktuell alles nur über den Kampf. Sollten wir wieder so eine geschlossene Teamleistung zeigen, dann nehmen wir aber sicher etwas mit“. bah