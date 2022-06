Als Spielführerin zur WM

Mannheim. Vor ihrem Wechsel vom Mannheimer HC zum HC Bloemendaal in die Niederlande steht für Sonja Zimmermann mit der Feldhockey-Weltmeisterschaft in Spanien (Terrassa) und den Niederlanden (Amstelveen) vom 1. bis 17. Juli erst noch der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Für die WM hat Bundestrainer Valentin Altenburg den 18-köpfigen Kader bekannt gegeben, der von Zimmermann und Nike Lorenz (Rot-Weiss Köln) als Kapitänsgespann angeführt wird.

Neben zwei Spielerinnen, die zusätzlich zum 18-köpfigen Team auf Abruf mitreisen, gibt es einen erweiterten WM-Kader mit weiteren fünf Spielerinnen, denen auch Stine Kurz vom MHC angehört. Diese könnten bis Turnierbeginn nachnominiert werden, falls erforderlich.

Bei der WM bekommt es das deutsche Team in der Vorrundengruppe A in Amstelveen mit Chile (2. Juli), Gastgeber und Titelverteidiger Niederlande (3. Juli) und Vizeweltmeister Irland (6. Juli) zu tun. Davor stehen als Generalprobe in Den Bosch (Niederlande) die FIH Pro League-Spiele gegen China (25./26. Juni) auf dem Programm. and