Torfestival in Halbzeit zwei

Lampertheim. „Das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, nach dem 29:19 (11:10)-Heimsieg gegen den Tabellenfünften TSV Pfungstadt. „Wir haben in den vergangenen Wochen gegen starke Gegner sehr disziplinierte Leistungen gezeigt. Jetzt waren wir nahezu komplett und hatten uns vorgenommen, einen guten Gegner auch mal zu dominieren. Das haben die Jungs heute richtig gut gemacht“, bilanzierte der Coach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei sah es in der Anfangsphase alles andere als gut aus. Mit 1:5 lagen die Lampertheimer nach acht Minuten zurück. „Da hatten wir tatsächlich noch Probleme, aber von da an haben wir uns gesteigert und schnell gezeigt, dass wir handballerisch das bessere Team sind“, sagte Schmied. Einziges Manko: Die Chancenverwertung war im ersten Spielabschnitt noch nicht gut genug, um sich einen deutlichen Vorsprung herauszuarbeiten.

Besser besetzte Bank

So ging es nur mit einem 11:10 in die Pause. „Nach dem Seitenwechsel haben wir die Bälle, die wir davor noch verworfen haben, dann konsequent verwandelt“, musste Schmied nicht mehr lange um die Punkte zittern. Über 19:12 (39.) erspielten sich die Spargelstädter beim 23:13 (46.) erstmals eine Zehn-Tore-Führung. Dabei konnte der TVL munter durchwechseln, während Pfungstadts Kader begrenzt war. „Es hat sich eindeutig ausgezahlt, dass wir heute die besser besetzte Bank hatten“, so Schmied, der nun aus den letzten beiden Spielen noch vier Punkte holen will.

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Sechs Punkte sollen her Mehr erfahren Fußball-C-Liga VfB überrennt Biblis II Mehr erfahren Fußball-C-Liga VfB darf weiter hoffen Mehr erfahren

TVL-Tore: Lochbühler (6), Heiler (5), Deissler (4), Bach (4/1), Gaebler, Kühr, Größler (je 2), Zielonka (2/1), Karb, Kettler (je 1). me