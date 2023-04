Sechs Punkte sollen her

Lampertheim. Austrudeln lassen will Achim Schmied die Saison nicht. Im Gegenteil: Der scheidende Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim fordert aus den letzten drei Spielen drei Siege: „Das sind drei machbare Aufgaben und ich will alle sechs Punkte“, gibt er sich kämpferisch. Zweimal dürfen die Spargelstädter noch in eigener Halle ran, am Sonntag gegen den Tabellenfünften TSV Pfungstadt, am letzten Spieltag gegen die HSG Fürth/Krumbach, die derzeit mit einem Punkt weniger auf dem Konto einen Rang hinter dem TVL auf Platz acht steht. Dazwischen wartet noch das Auswärtsspiel beim Tabellenelften TG Eberstadt.

Aber erstmal liegt der Fokus der Lampertheimer auf dem Pfungstadt-Spiel und da haben sie sich besonders viel vorgenommen. Schließlich gilt es, sich für die über weite Strecken schwache Leistung im Hinspiel zu rehabilitieren. „Da haben wir in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht stattgefunden“, erinnert sich Schmied nur ungern an den frühen Acht-Tore-Rückstand. Dass am Ende noch ein 25:25-Remis heraussprang, zeigt, dass Pfungstadt ein Gegner ist, der in Normalform zu schlagen sein sollte. „Es sind schon ein paar gefährliche Spieler dabei. Besonders auf den Linksaußen und den linken Rückraumspieler müssen wir achten“, warnt Schmied, der seine Mannschaft zudem auf eine offensive und eher unorthodoxe Deckung der Gäste vorbereitet hat. „Insgesamt ist das schon eine gute Mannschaft, aber gerade zu Hause zählt für uns nur ein Sieg“, lässt der Trainer keine Zweifel aufkommen. Zumal es auch personell ganz gut aussieht. Nach einer Pause in der Woche vor Ostern bittet Schmied seit zwei Wochen wieder zum Training und mit der Beteiligung ist er durchaus zufrieden. me