VfB überrennt Biblis II

Ried. Der VfB Lampertheim hat das Ried-Duell am 27. Spieltag der Fußball-C-Liga klar für sich entschieden. Mit 5:0 (2:0) setzte sich die Elf von Trainer Martin Göring beim FV Biblis II durch. Der TV Lampertheim II kam bei der SG Lautern zu einem späten 4:3 (3:1)-Erfolg. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt feierte einen wichtigen 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SSG Einhausen II.

Biblis II – VfB Lampertheim 0:5

Matthias Klotz (19./48.), Hendrik Härtel per Distanzschuss (36.), Leon Holzinger mit einem Lupfer über FVB-Torwart Lukas Spindler (60.) und Aykut Tivriz, der nach einem Fehlpass des Bibliser Keepers aus 25 Metern zum 5:0 abzog (64.), sorgten für eindeutige Verhältnisse im Pfaffenau-Stadion. „Wir haben den Gegner total beherrscht und sehr guten Fußball gezeigt“, meinte VfB-Coach Martin Göring. „Die Jungs haben Biblis’ Stürmer Patrick Wagner perfekt aus dem Spiel genommen“, fand Lampertheims Sportchef Philipp Ihrig. Weil Olympia Lorsch II erst am Donnerstag spielt, schnappte sich der VfB vorläufig Rang drei.

Lautern – TV Lampertheim II 3:4

Viel hätte nicht gefehlt, und die Gäste hätten ihren Pausenvorsprung verspielt. „In der ersten Halbzeit haben wir unser Kurzpassspiel sehr gut aufgezogen. In der zweiten Hälfte haben wir uns leider auf Lauterns Spiel mit langen Bällen eingelassen“, analysierte TVL-II-Coach Marcus Reichert.

In der vierten Minute probierte es Daniel Haas auf nassem Rasenplatz mit einem Distanzschuss – und traf so zum 1:0. Abdulhameed Al Windawi staubte zum 2:0 ab (30.). Nach dem 1:2 durch Christian Dürr (35.) stellte Haas auf 3:1 (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Benedikt Haus (55.) und Krystian Radzikowski (62.) für den 3:3-Gleichstand. Der TVL II fand erst in der Schlussphase wieder zu seinem Spiel – und belohnte sich mit dem 4:3 durch Al Windawi (90.+1).

Eintracht Bürstadt II – Einh. II 2:0

Mit dem Heimsieg verschaffte sich Bürstadts Gruppenliga-Reserve wieder etwas Luft im Abstiegskampf. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit führen müssen, aber ich bin zufrieden“, sagte Eintracht-II-Spielertrainer Daniel Patti. Güven Utlu (50.) und Hakan Yazici (80.) sorgten für die Erlösung. cpa