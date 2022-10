Sieg der Moral

Heddesheim. Mit einer Energieleistung hat sich Frauenhandball-Badenligist SG Heddesheim einen 24:23 (10:13)-Erfolg beim TSV Rot-Malsch geholt. Nur zweimal in der gesamten Partie führten die Heddesheimerinnen: Beim 6:5 (13.) und dann pünktlich zur Schlusssirene. 33 Sekunden vor dem Ende traf Lea Lamm zum 24:23-Sieg, nachdem das Team von Trainer Marcus Otterstädter zwischenzeitlich schon fast aussichtslos mit fünf Toren zurücklag.

Doch nach dem 13:18 (37.), als die SGH eine ganz schwache Phase hatte und vor allem im Angriff die Chancen gegen die punktlosen Gastgeberinnen nicht verwandelte, blies das Team zur Aufholjagd. Nach einem 5:0-Lauf war beim 18:18 (43.) wieder der Ausgleich geschafft, doch in der Folge war es weiterhin Rot-Malsch, das immer knapp vorlegte. Erst nach dem 22:23 gelang es der SGH mit den letzten beiden Treffern, den Spieß noch umzudrehen. Mit 4:2 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis ist Heddesheim nun wieder im Soll, aber ein echter Spielrhythmus kommt weiterhin nicht auf: Am kommenden Wochenende ist die SGH schon wieder spielfrei.

St. Leon/Reil. – HG Saase 32:19

Für Saase gab es auch im vierten Saisonspiel nichts zu holen, in St. Leon setzte es die vierte deutliche Niederlage. Bereits in der Anfangsphase lief es nicht run, Saase geriet mit 2:7 (8.) ins Hintertreffen und kam in der Folge auch nie mehr näher als auf fünf Tore heran. Der Rückstand lag kurz nach dem Seitenwechsel schon bei zehn Treffern (13:23/37.). me