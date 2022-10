Saase geht die Luft aus

Großsachsen. Nichts war’s mit dem ersehnten ersten Saisonsieg: Die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase verloren in eigener Halle gegen die HG Königshofen/Sachsenflur knapp mit 26:30 (13:12) und sind nun mit 0:6 Punkten Tabellenletzter. Und nächste Woche steht für das Team von Trainer Branko Dojcak bei der verlustpunktfreien HSG St. Leon/Reilingen eine wohl unlösbare Aufgabe an.

Die Bergsträßerinnen erwischten einen guten Start, führten nach zwölf Minuten mit 7:4 und bauten den Vorsprung zweimal auf vier Tore aus (12:8, 13:9). Aber bereits in der Phase vor der Pause leistete sich das junge Dojcak-Team einige individuelle Fehler, was Königshofen nutzte, um auf ein Tor zu verkürzen. Nach dem Wiederanpfiff drehten die Gäste aus dem Taubertal das Resultat in eine 19:16-Führung (38.). Saase kämpfte verbissen, schaffte den Anschluss und legte selbst noch zweimal vor – letztmals beim 24:23 durch Jasmin Collet neun Minuten vor dem Ende. Dann schwanden bei Saase die Kräfte, Fehler häuften sich und Königshofen konterte zum 24:27 (54.) Eine Auszeit Dojcaks direkt danach verpuffte, die Bergsträßerinnen konnten der Partie keine weitere Wendung geben. me