SGH muss sich finden

Heddesheim. In der Frauenhandball-Badenliga kommt bislang einfach kein Rhythmus auf. An diesem Sonntag sind die SG Heddesheim und die HG Saase zwar wieder einmal am Ball, aber eine Woche später haben beide schon wieder frei. Während Saase bei der HSG St. Leon/Reilingen II wenigstens schon sein viertes Spiel absolviert, steht Heddesheim beim TSV Rot-Malsch erst zum dritten Mal auf der Platte.

„Ideal ist das nicht“, findet SGH-Trainer Marcus Otterstädter den Spielplan alles andere als optimal. Die Spielpraxis fehlt und entsprechend wird es zuerst darum gehen, erst einmal wieder in Tritt zu kommen. Angesichts von 0:6 Punkten sollte Rot-Malsch eine lösbare Aufgabe für die Heddesheimerinnen darstellen, wobei Otterstädter angesichts von 2:2 Zählern selbst noch nicht so recht weiß, wo er sein Team einzuordnen hat.

Keine Punkte hat bislang Saase einfahren können, sich aber zuletzt positiv entwickelt. „Wir brauchen einfach noch Zeit“, so Trainer Branko Dojcak vor der Partie beim ambitionierten Tabellenvierten HSG St. Leon/Reilingen II, der bereits 4:2 Punkte auf dem Konto hat und unter anderem gegen Heddesheim knapp mit 22:20 gewinnen konnte. me