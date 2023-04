SGH-Frauen haben Platz drei sicher

Heddesheim. Den dritten Sieg binnen sieben Tagen feierten am Samstagnachmittag die Handballerinnen der SG Heddesheim mit einem 30:21 (12:10) gegen die HG Königshofen/Sachsenflur. Damit ist dem Team des scheidenden Trainers Marcus Otterstädter vor dem abschließenden Heimspiel am nächsten Sonntag gegen Nußloch Rang drei in der Badenliga nicht mehr zu nehmen und die Chance auf die Vize-Meisterschaft bleibt bestehen. Die SGH begann furios, führte 9:2 (18.), ehe sich Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten in der Deckung einschlichen und die Gäste bis zur Pause auf zwei Tore verkürzten. Doch nach dem Seitenwechsel dominierte Heddesheim mit einer aufmerksamen Defensive und zog nach dem 16:13 (39.) kontinuierlich davon.

HG Saase – TSG Wiesloch 19:38

Es bleibt dabei: Die HG Saase steigt ohne einen Zähler auf der Habenseite in die Verbandsliga ab. Auch im letzten Saisonspiel blieb die Überraschung aus, gegen den Tabellenzweiten TSG Wiesloch setzte es eine deutliche 19:38 (12:19)-Niederlage. Beide Seiten begannen mit viel Tempo und das passte Saase offensichtlich, das bis zum 7:7 (9.) auf Augenhöhe war. Doch dann stabilisierte sich die Wieslocher Defensive und hinzu kam eine nachlassende Chancenverwertung der Mannschaft des scheidenden HG-Trainers Branko Dojcak. Über 10:13 (15.) geriet Saase zur Pause mit 12:19 und kurz nach dem Seitenwechsel beim 12:22 (37.) erstmals mit zehn Toren ins Hintertreffen. Damit war die Entscheidung gefallen und die Gastgeberinnen steckten nun auch auf, so dass Wiesloch zu einem Kantersieg kam. „Das ist am Ende um einige Tore zu deutlich ausgefallen“, fand Trainer Dojcak nach seinem letzten Spiel auf der Bank der HG. me