SGH hat nun sogar Platz drei im Visier

Heddesheim. Einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Tabellenplatz vier im Endklassement der Frauenhandball-Badenliga kann die SG Heddesheim verbuchen: Beim direkten Verfolger KuSG Leimen gewann das Team von Trainer Marcus Otterstädter nach einer starken spielerischen Vorstellung und einer geschlossenen Teamleistung mit einer herausragenden Selina Hammersdorf mit 28:24 (15:14). Damit hat die SGH drei Spieltage vor Rundenende drei Punkte Vorsprung auf Leimen und nur einen Zähler Rückstand auf den Dritten, St. Leon/Reilingen. An diesem kann Heddesheim schon am Donnerstag (20 Uhr) mit einem Sieg im Nachholspiel in eigener Halle gegen den Liga-Fünften Rot-Malsch vorbeiziehen.

Die Heddesheimerinnen lagen zwar schnell mit 3:5 zurück (7.), drehten dann die Partie dann aber zur eigenen 10:6-Führung (15.). Doch Leimen zeigte sich kämpferisch, konterte und ab dem 10:10 (21.) entwickelte sich eine offene Partie. Nach dem 18:18 (39.) setzte sich der Gast zwar noch einmal auf 22:18 (44.) ab, die Entscheidung war dies aber noch lange nicht. Erst ein Doppelpack von Laura-Louise Knödler vom 25:24 zum 27:24 brachte 33 Sekunden vor dem Ende die beiden wichtigen Auswärtspunkte final in trockene Tücher.

HG Oftersheim/S. – HG Saase 30:18

Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es für das punktlose Schlusslicht HG Saase beim verlustpunktfreien Meister Oftersheim/Schwetzingen. Bis zum 6:6 (10.) spielten die Bergsträßerinnen noch munter mit, dann übernahm der zukünftige Oberligist das Kommando und erhöhte über 11:6 (19.) zur Pause bereits vorentscheidend auf 18:9. Das größte Problem Saases: Die Chancenverwertung und auch ein Tick Mut in den Offensivaktionen. Im zweiten Durchgang war der Favorit immer tonangebend, aber auch das HG-Team von Trainer Branko Dojcak konnten nun besser mitspielen und hielt die Niederlage letztlich mit zwölf Toren noch im erträglichen Rahmen. me