Hillenbrand erlöst die SGH

Heddesheim. Durchatmen bei den Handballerinnen der SG Heddesheim: Durch einen Treffer von Eva-Maria Hillenbrand eine Minute vor dem Ende und der folgenden leidenschaftlichen Abwehrarbeit rettete das Badenliga-Team von Trainer Marcus Otterstätter einen 23:22 (14:12)-Erfolg beim TV Brühl.

Die Heddesheimerinnen liefen in der ersten Viertelstunde meist einem knappen Rückstand hinterher, steigerten sich dann und legten selbst ein 14:11 (29.) vor. Doch im zweiten Abschnitt kam Brühl schnell wieder zurück (16:16, 36.), ehe die SGH durch einen 3:0-Lauf wieder auf 19:16 (46.) erhöhte. Aber auch diese Führung gab nicht die nötige Sicherheit, Brühl kämpfte sich zurück und so blieb es bis zur letzten Minute eng, ehe Heddesheim das glücklichere Ende für sich hatte.

HG Saase – Stutensee-W. 15:17

Es war einfach zu wenig Durchschlagskraft, die Saase gegen einen schlagbaren Kontrahenten an den Tag legte. Das junge HG-Team erwischte einen guten Start, führte die ersten zehn Minuten, geriet dann aber mit 6:9 (27.) ins Hintertreffen, auch weil im Angriff der nötige Druck und zudem die Sicherheit im Abschluss fehlte. Das wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht besser. Immerhin: Der Kampfgeist bei der HG stimmte. Nach dem fast aussichtslosen 11:16-Rückstand (50.) kämpfte sich das Team wieder heran, aber am Ende lief die Zeit davon. Der Treffer zum 15:17 durch Anouk Endrich kam erst 34 Sekunden vor dem Ende und damit zu spät, um vielleicht doch noch einen Zähler zu ergattern. me