Platz zwei im Fokus

Biblis. Nur noch drei Spiele haben die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim in der laufenden Saison der Frauen-Bezirksliga A zu absolvieren. Drei Spiele, nach denen im Idealfall die Vize-Meisterschaft stehen soll. Das ist das Ziel, das sich das Trainer-Duo Sascha Schnöller und Lars Dotzauer auf die Fahne geschrieben hat. Ambitioniert, aber nicht unmöglich für den Tabellenvierten. „Wenn wir aber tatsächlich Rang zwei erreichen wollen, dann dürfen wir nichts mehr liegenlassen“, erklärt Schnöller mit Blick auf das schwere Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) in der Sporthalle der Gernsheimer Gutenberg-Schule gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau II.

Defensive als Schlüssel

„Das Wichtigste ist, dass wir weiterhin sehr gut in der Deckung stehen. Das war in den vergangenen Spielen immer der Schlüssel zum Erfolg“, meint der Trainer mit Blick auf die Partie gegen den Liga-Siebten, gegen den die FSG im Hinspiel deutlich mit 37:25 die Oberhand behielt. „Das darf man aber nicht überbewerten“, warnt Schnöller, der vor allem die „nicht ideale Chancenverwertung“ als Manko bei seinem Team sieht. „Daran müssen wir weiter arbeiten. Wir dürfen nicht zu viele Möglichkeiten liegenlassen.“

Bei den Gästen gilt es vor allem auf die torgefährliche Julia Enders aufzupassen. „Sie kann an einem guten Tag auch mal acht bis zehn Tore werden, wenn man sie lässt, und damit ein Spiel fast alleine entscheiden“, hat Schnöller Respekt vor der mit 65 Treffern an Nummer acht der Torschützinnenliste stehenden Spielerin. Aber auch in dieser Wertung steht die FSG vor den Dornheimerinnen: Auf den Positionen fünf und sechs rangieren die beiden Bibliserinnen Julia Schiefer (71) und Miriam Schmitzer (66). Für Biblis/Gernsheim spricht zudem, dass alle Spielerinnen an Bord sind und die Stimmung nach vier Spielen ohne Niederlage sehr gut ist. me