Nur zwei Punkte zählen

Groß-Rohrheim. Ein Sieg ist Pflicht, wenn die Handballer des TV Groß-Rohrheim den Anschluss an die Spitzengruppe der Bezirksoberliga nicht vorzeitig verlieren wollen. Doch der kommende Gegner ist in Augen von Trainer Frank Herbert kein Leichtgewicht. Er warnt eindringlich vor der SG Arheilgen, bei der der TVG am Sonntag ab 18 Uhr zu Gast sein wird.

„Arheilgen befindet sich im Aufwind. Diese Mannschaft hat gute Ergebnisse erzielt und zuletzt einen überzeugenden 34:28-Heimsieg gegen Siedelsbrunn gefeiert“, erläutert Trainer Herbert, der die SGA ohnehin in eigener Halle eine Klasse besser sieht als in der Fremde. „Wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben.“

In den letzten Wochen zeigte Groß-Rohrheim meist eine gute Viertelstunde, um dann wieder nachzulassen und nach Ansicht des Trainers „zu fehlerhaft“ zu spielen. „Das dürfen wir uns auf Dauer nicht erlauben. Schon Arheilgen ist ein Gegner, der so etwas bestrafen kann“, warnt Herbert. „Wir müssen deutlich mehr Konstanz in unser Spiel bringen.“

Mit 4:4 Punkten liegt die SGA nur knapp hinter den Groß-Rohrheimern (6:4), die wiederum als Sechster schon deutlich Abstand zum verlustpunktfreien Führungsduo Roßdorf und Pfungstadt haben. Doch darauf will Herbert gar nicht allzu sehr schauen. Wichtig ist für ihn vielmehr, dass die Entwicklung seiner Mannschaft voran geht. „Wir arbeiten aktuell viel in Kleingruppen“, erläutert der erfahrene Coach. Allerdings macht er dies vor allem aus der Not heraus: „Ich habe selten so viele Spieler im Training, dass wir mannschaftstaktisch arbeiten könnten. Da bleibt mir nur die Kleingruppe. Aber da versuchen wir das Beste daraus zu machen“, so Herbert.

Was das Zusammenspiel beim Sechs-gegen-Sechs angeht, bleiben bislang praktisch nur die Pflichtspiele. „Wir brauchen wirklich jedes einzelne Spiel, um uns weiter zu entwickeln. Die Kleingruppen im Training sind schön und gut, doch da fehlt schon etwas“, geht für ihn die Entwicklung nicht schnell genug. „Aber das ist die normale Ungeduld, die wohl jeder Trainer hat“, meint er.

Fehlen werden am Sonntag wieder einige Spieler beim TVG, der noch kein einziges Mal in Bestbesetzung antreten konnte. Louis Erlemann knickte Woche um und wird mit einer Bänderverletzung wohl sogar länger pausieren müssen. „Das sah gar nicht gut aus“, so Herbert. Niklas Fries und Max Starker fehlten im Training und ein Einsatz in Arheilgen ist ebenso ungewiss wie bei Jonas Sartorius. Immerhin wird es Levi Gabel wohl rechtzeitig wieder zurück in den Kader schaffen. „Er will es zumindest versuchen“, erklärt der TVG-Trainer.

Seine Punktspielpremiere feiert indes der 18-jährige Rückraumspieler Johannes Krist. In der Vorbereitung laborierte er sechs Wochen an einer Knochenhautentzündung, was ihn zurückwarf. Seit zwei Wochen ist er aber wieder im Training und nun gibt es grünes Licht für einen Einsatz.

„Er macht seine Sache im Training wirklich gut“, lobt Herbert. Ebenfalls wieder im Kader stehen Justus Fröhlich und auch Philipp Reis. „Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft haben, auch wenn sie wieder ein anderes Gesicht haben wird“, so der Groß-Rohrheimer Trainer, der noch einmal das Ziel klar definiert: „Wir wollen uns in Arheilgen die Punkte holen.“ me